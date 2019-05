Εποχή Καρντόσο στην ΑΕΚ – Ανακοινώθηκε ανήμερα των γενεθλίων του

Ο Μιγκέλ Καρντόσο είναι ο νέος προπονητής της ομάδας μας!Miguel Cardoso is the new manager of AEK FC!Miguel Cardoso é…

Δημοσιεύτηκε από AEK FC / ΠΑΕ ΑΕΚ στις Τρίτη, 28 Μαΐου 2019