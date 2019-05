WiFi4EU : Αυτοί είναι οι 90 δήμοι που επιλέχθηκαν

Ανακοινώθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα αποτελέσματα της 2ης πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων στο πλαίσιο της δράσης WiFi4EU. Στο πλαίσιο της πρόσκλησης υπέβαλαν αιτήσεις περισσότεροι από 10.000 Δήμοι σε όλη την Ευρώπη και διατέθηκαν τελικά 3.400 vouchers, συνολικής αξίας 51 εκ. €. Εντός των προσεχών εβδομάδων οι επιλεχθέντες Δήμοι θα κληθούν να υπογράψουν τις σχετικές συμβάσεις ώστε να λάβουν το voucher αξίας €15.000. Στο πλαίσιο της πρώτης πρόσκλησης είχαν διατεθεί 2.800 vouchers, ενώ συνολικά, στο πλαίσιο της δράσης WiFi4EU θα διατεθούν 9.000 vouchers.

Δικαίωμα συμμετοχής στη δράση WiFi4EU έχουν Δήμοι από 30 χώρες (τα ΚΜ της ΕΕ και επιπλέον Nορβηγία και Ισλανδία). Τα vouchers διατίθενται με σειρά προτεραιότητας υποβολής των αιτήσεων και σχεδόν το 98% των vouchers διατέθηκαν εντός των 60 πρώτων δευτερολέπτων!

Σχετικά με τη συμμετοχή Δήμων της Ελλάδας, στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης, θα λάβουν voucher 90 Δήμοι, ενώ 15 επιπλέον Δήμοι είναι στη λίστα επιλαχόντων. Υπενθυμίζεται ότι στο πλαίσιο της πρώτης πρόσκλησης είχαν αποκτήσει voucher άλλοι 117 Δήμοι της χώρας. Έτσι, η Ελλάδα είναι από τις λίγες χώρες όπου περισσότερο από το 50% των Δήμων (συγκεκριμένα για την Ελλάδα ~64%) έχει ήδη αποκτήσει voucher.

Δήμοι που δεν έλαβαν voucher στο πλαίσιο των δύο πρώτων προσκλήσεων, θα έχουν την ευκαιρία να διεκδικήσουν voucher σε επόμενες προσκλήσεις.

Η Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, αναγνωρίζοντας τη σπουδαιότητα της ανάπτυξης υποδομών δωρεάν ασυρματικής ευρυζωνικής σύνδεσης, υλοποιεί τη δράση WiFi4GR, που δρα συμπληρωματικά προς τη δράση WiFi4EU και προσφέρει αναβαθμισμένη ποιότητα υπηρεσιών. Η δράση WiFi4GR έχει προϋπολογισμό 15 εκ. € και μέσω αυτής θα αναπτυχθεί ένα ολοκληρωμένο δίκτυο 2.900 περιοχών ασυρματικής πρόσβασης σε όλη τη χώρα. Το τεύχος διακήρυξης της δράσης βρίσκεται ήδη σε δημόσια διαβούλευση.

O Γενικός Γραμματέας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων κ. Βασίλης Μαγκλάρας δήλωσε: «Θέλω να ευχαριστήσω και να συγχαρώ τους Δήμους της χώρας για την συμμετοχή τους. Η Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων θα συνεχίσει την ενημέρωση και την υποστήριξή τους για την επιτυχή υλοποίηση του προγράμματος, το οποίο συνδέεται με τις υπόλοιπες δράσεις που υλοποιούμε για την προώθηση των νέων τεχνολογιών στη χώρα, στο πλαίσιο του Εθνικού Ευρυζωνικού Σχεδίου.»

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι Δήμοι μπορούν να επικοινωνούν με τη Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων / Διεύθυνση Ευρυζωνικότητας και Δικτύων Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (κ. Κανέλλης, s.kanellis@mindigital.gr)

Δήμοι που επιλέχθηκαν

1. ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ-Municipality of Avdira

2. ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ-Municipality of Aghia

3. ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ-Municipality of Aghios Dimitrios

4. ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ-Municipality of Agrinio

5. ΔΗΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ-Municipality of Alonnissos

6. ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΙΟΥ-Municipality of Amari

7. ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ – ΚΥΛΛΗΝΗΣ-Municipality of Andravida – Kyllini

8. ΔΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ-Municipality of Aristotelis

9. ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ – ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ-Municipality of Archanes – Asteroussii

10. ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ-Municipality of Aspropyrgos

11. ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ – ΒΟΥΛΑΣ – ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ-Municipality of Vari – Voula – Vouliagmeni

12. ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ-Municipality of Volos

13. ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ-Municipality of Vrilissia

14. ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ-Municipality of Grevena

15. ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ – ΥΜΗΤΤΟΥ-Municipality of Dafni – Ymittos

16. ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ-Municipality of Delfi

17. ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ-Municipality of Deskati

18. ΔΗΜΟΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ-Municipality of Didymoticho

19. ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ – ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ-Municipality of Dirfys – Messapia

20. ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ – ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ-Municipality of Elliniko – Argyroupoli

21. ΔΗΜΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ-Municipality of Emmanuel Pappas

22. ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ-Municipality of Eretria

23. ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ – ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ

24. ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ-Municipality of Igoumenitsa

25. ΔΗΜΟΣ ΉΛΙΔΑΣ-Municipality of Ilida

26. ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ-Municipality of Iraklio

27. ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ-Municipality of Iraklio

28. ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΝΗΣΟΥ ΨΑΡΩΝ-Municipality of the Heroic City of Psara

29. ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ-Municipality of Thermaikos

30. ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ-Municipality of Thiva

31. ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ-Municipality of Thira

32. ΔΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ-Municipality of Iasmos

33. ΔΗΜΟΣ ΙΚΑΡΙΑΣ

34. ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ-Municipality of Kavala

35. ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ-Municipality of Kessariani

36. ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ-Municipality of Kalavryta

37. ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ-Municipality of Kalamaria

38. ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ-Municipality of Kallithea

39. ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ-Municipality of Kalymnos

40. ΔΗΜΟΣ ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ-Municipality of Kamena Vourla

41. ΔΗΜΟΣ ΚΑΝΤΑΝΟΥ – ΣΕΛΙΝΟΥ-Municipality of Kandanos – Selinos

42. ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ-Municipality of Karpathos

43. ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ-Municipality of Kastoria

44. ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ-Municipality of Katerini

45. ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ-Municipality of Kerkyra

46. ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ-Municipality of Kifissia

47. ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ-Municipality of Korydallos

48. ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΝΟΥ-Municipality of Kythnos

49. ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ-Municipality of Lamia

50. ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ-Municipality of Levadia

51. ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ-Municipality of Lesvos

52. ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ-Municipality of Limni Plastira

53. ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ-Municipality of Lokri

54. ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ-Municipality of Megisti

55. ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ-Municipality of Messini

56. ΔΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ-Municipality of Minoa Pediadas

57. ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ-Municipality of Mykonos

58. ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ-Municipality of Nea Propontida

59. ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ-Municipality of Nea Smyrni

60. ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ-Municipality of Nestos

61. ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ – ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ-Municipality of Nikea – Aghios Ioannis Rentis

62. ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ-Municipality of Nikolaos Skoufas

63. ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ-Municipality of Notio Pelio

64. ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ-Municipality of Xiromero

65. ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ-Municipality of Orchomenos

66. ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ-Municipality of Pagheo

67. ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΟΝΙΑΣ-Municipality of Peonia

68. ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΜΑ-Municipality of Palamas

69. ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ-Municipality of Paranesti

70. ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ-Municipality of Patmos

71. ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ-Municipality of Pavlos Melas

72. ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ-Municipality of Pyli

73. ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ

74. ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ-Municipality of Rethymno

75. ΔΗΜΟΣ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ-Municipality of Rigas Fereos

76. ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ-Municipality of Samothraki

77. ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΥ-Municipality of Samos

78. ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ-Municipality of Serres

79. ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ-Municipality of Sitia

80. ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ-Municipality of Skiathos

81. ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΔΡΑΣ-Municipality of Skydra

82. ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ-Municipality of Soufli

83. ΔΗΜΟΣ ΣΟΦΑΔΩΝ-Municipality of Sofades

84. ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ-Municipality of Stylida

85. ΔΗΜΟΣ ΣΦΑΚΙΩΝ-Municipality of Sfakia

86. ΔΗΜΟΣ ΤΗΛΟΥ-Municipality of Tilos

87. ΔΗΜΟΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ

88. ΔΗΜΟΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ

89. ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ-Municipality of Farkadona

90. ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ-Municipality of Chersonissos

Επιλαχώντες

1. ΔΗΜΟΣ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ-Municipality of Agathonissi

2. ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

3. ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ-Municipality of Abelokipi – Menemeni

4. ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΙΘΕΑΣ-Municipality of Argithea

5. ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ-Municipality of Veria

6. ΔΗΜΟΣ ΓΑΥΔΟΥ-Municipality of Gavdos

7. ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ-Municipality of Dionyssos

8. ΔΗΜΟΣ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ-Municipality of Erymanthos

9. ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ-Municipality of Thermi

10. ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ-Municipality of Iera Poli Messologhiou

11. ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ

12. ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ-Municipality of Konitsa

13. ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ – ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ-Municipality of Nea Philadelfia – Nea Chalkidona

14. ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΣΠΩΝ

15. ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ – ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ-Municipality of Pydna – Kolindros