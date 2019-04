Τζούλιαν Ασάνζ: Πού βρίσκεται αγαπημένη του Embassy Cat

Ο Τζούλιαν Ασάνζ, ο whistleblower, ο οποίος συνελήφθη το πρωί της Πέμπτης από τη πρεσβεία του Ισημερινού στο Λονδίνο, είχε αποκτήσει το 2016 μια μικρή γάτα, να του κάνει παρέα.

Την είχε υιοθετήσει για να περνά τις ώρες του μέσα στην πρεσβεία του Ισημερινού στο Λονδίνο, όπου είχε ζητήσει άσυλο από το 2012.

Ο ιδρυτής του WikiLeaks ανέβαζε συνεχώς φωτογραφίες στο Twitter και το Instagram στον λογαριασμό @Embassy Cat.

Η γάτα ήταν δώρο των παιδιών του Ασάνζ, ενώ στον προσωπικό της λογαριασμό στο Twitter φαίνεται να την ακολουθούν πάνω από 31.700 χρήστες χρήστες.

Η γάτα που ανήκει στον Τζούλιαν Ασάνζ δεν βρίσκεται εδώ και καιρό στην πρεσβεία του Ισημερινού. Μάλιστα, η τελευταία του φωτογραφία αναρτήθηκε το 2017.

Λέγεται ότι εκείνος την άφησε ελεύθερη το 2018, προκειμένου να βρει ένα σπίτι και μία πιο υγιή ζωή, ενώ σύμφωνα με τους νέους κανόνες που τού έθεσε η πρεσβεία θα έπρεπε να πληρώνει για τη φροντίδα της.

Σύμφωνα με το CNN, ο συγγραφέας Τζέιμς Μπολ είχε προσφερθεί να την υιοθετήσει.

«Προς ενημέρωσή σας: η γάτα του Τζούλιαν Άσανζ δόθηκε από την Πρεσβεία του Ισημερινού σε καταφύγιο πριν από πάρα πολύ καιρό, οπότε μην περιμένετε την έκδοσή της (ειλικρινά, είχα προσφερθεί να την υιοθετήσω), είχε γράψει στο Twitter.

For the record: Julian Assange’s cat was reportedly given to a shelter by the Ecuadorian embassy ages ago, so don’t expect a feline extradition in the next few hours.

(I genuinely offered to adopt it)

— James Ball (@jamesrbuk) April 11, 2019