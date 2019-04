Ασάνζ: Οι ΗΠΑ ήθελαν τη σύλληψή του Mr. Wikileaks

Η Μητροπολιτική αστυνομία του Λονδίνου επιβεβαίωσε ότι ο Τζούλιαν Ασανζ συνελήφθη σήμερα στο Λονδίνο αφότου το Ηνωμένο Βασίλειο έλαβε αίτημα από τις ΗΠΑ για την έκδοση του.

Στην ανακοίνωση της η Σκότλαντ Γιάρντ αναφέρει πως ο Ασάνζ «συνελήφθη επιπλέον για λογαριασμό των αρχών των ΗΠΑ λίγο μετά την άφιξη του σε κεντρικό αστυνομικό τμήμα του Λονδίνου. Πρόκειται για ένταλμα έκδοσης βάσει του Νόμου περί Εκδόσεων 73».

UPDATE: Julian Assange has been further arrested in relation to an extradition warrant on behalf of the United States authorities. He remains in custody at a central London police station. https://t.co/rK3mtlsPBE pic.twitter.com/kipiWbflOh — Metropolitan Police (@metpoliceuk) April 11, 2019

Όπως εκτιμούν αμερικάνοι εισαγγελείς, Ασάνζ βοήθησε την Μάννινγκ, να «σπάσει» ένα κωδικό ασφαλείας και να έχει πρόσβαση σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές στο Πεντάγωνο.

Όπως ανέφερε το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης ανοικτό είναι το ενδεχόμενο να καταδικαστεί με την μέγιστη ποινή φυλάκισης πέντε χρόνων.

Ο πρόεδρος του Ισημερινού ανακοίνωσε νωρίτερα σήμερα πως αποσύρει την προστασία στον Ασάνζ έπειτα από αρκετά χρόνια παραμονής του στην πρεσβεία της χώρας στο Λονδίνο.

«Ο Ισημερινός απέσυρε το άσυλο στον Τζούλιαν Ασάνζ ύστερα από τις συνεχείς παραβιάσεις διεθνών συμβάσεων και καθημερινών πρωτοκόλλων», έγραψε ο πρόεδρος του Ισημερινού, Λένιν Μορένο στο Twitter.

Ecuador decidió soberanamente retirar el asilo diplomático a Julian Assange por violar reiteradamente convenciones internacionales y protocolo de convivencia. #EcuadorSoberano pic.twitter.com/V02pvvtPY0 — Lenín Moreno (@Lenin) April 11, 2019

Όπως ανέφερε σε ανακοίνωσή της η αστυνομία, οι Αρχές εκλήθησαν να συλλάβουν τον Ασάνζ αφού η κυβέρνηση της χώρας αφαίρεσε την ασυλία του.

«Ο Τζούλιαν Ασάνζ, ηλικίας 47 ετών, συνελήφθη σήμερα, Πέμπτη 11 Απριλίου, από υπαλλήλους της Μητροπολιτικής Αστυνομίας, στην πρεσβεία του Ισημερινού, έπειτα από την εκτέλεση του εντάλματος σύλληψης που εκδόθηκε στις 29 Ιουνίου του 2012», αναφέρεται στην ανακοίνωση της Scotland Yard.

Julian Assange has been arrested by officers from the Metropolitan Police Service https://t.co/yhOIPbmMo2 pic.twitter.com/dUrDp228In — Metropolitan Police (@metpoliceuk) April 11, 2019

Από πλευράς του ο ιδρυτής του Wikileaks δηλώνει πως δεν αποδέχεται τις κατηγορίες περί αντίστασης στις αρχές.

#Assange has been charged with «agreeing to assist (Chelsea) Manning in cracking a password» stored on a DOD computer connected to a USG network used for classified documents and communications, per the indictment. https://t.co/WcBYlBw0rw pic.twitter.com/byM4UVt6p8 — Jeff Stone (@jeffstone500) 11 Απριλίου 2019

Ο δικηγόρος του Ασάνζ γνωστοποίησε μάλιστα ότι ο κατηγορούμενος σκοπεύει να αποκρούσει τις κατηγορίες τονίζοντας παράλληλα πως είναι λυπηρό το ότι μια χώρα που παρείχε παλαιότερα άσυλο σε έναν πολίτη, επιτρέπει τώρα να συλληφθεί μέσα στην ίδια της την πρεσβεία.

Mιλώντας στο βρετανικό κοινοβούλιο, η Τερέζα Μέι σχολίασε τη σύλληψη του Ασάνζ δίνοντας τα εύσημα στην μητροπολιτική αστυνομία για τον επαγγελματισμό της. «Πρέπει να γίνει σαφές πως στο Ηνωμένο Βασίλειο, κανείς δεν είναι πάνω από το νόμο» δήλωσε χαρακτηριστικά.

Έντουαρντ Σνόουντεν: Μαύρη ημέρα για την ελευθερία του Τύπου

Με ανάρτησή του στο Twitter, ο Σνόουντεν κάνει λόγο για «την πιο μαύρη ημέρα για την ελευθερία του Τύπου».

Ο Σνόουντεν αναδημοσίευσε το βίντεο από τη σύλληψη του 45χρονου Αυστραλού, ο οποίος εκδιώχθηκε βιαίως από την πρεσβεία στο Λονδίνο, και κατέκρινε την ηγεσία της διπλωματικής αποστολής του Ισημερινού στην Αγγλία.

Ο ίδιος αναφέρει πως ο πρέσβης κάλεσε την αστυνομίαστο κτήριο για να «σύρει», όπως λέει, τον βραβευμένο Ασάνζ από τον χώρο.

Αυτή η στιγμή «θα γραφτεί στα βιβλία της Ιστορίας», είπε και έκρινε πως παρότι οι εχθροί του Ασάνζ χαίρονται για τις εξελίξεις, πρόκειται στην ουσία για μία μαύρη μέρα.