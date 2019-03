Επίθεση στην Ουτρέχτη: «Σκαλίζουν» το παρελθόν του δράστη

epa07446500 Armed police at the scene where a shooting took place at the 24 Oktoberplace in Utrecht, The Netherlands, 18 March 2019. According to the the Dutch Police, several people have been injured in a shooting on a tram in the central Dutch city of Utrecht. EN EPA/ROBIN VAN LONKHUIJSEN

Τα κίνητρα που όπλισαν το χέρι του 37χρονου Τούρκου στην Ουτρέχτη ο οποίος άφησε πίσω του τρεις νεκρούς και πέντε τραυματίες όταν άνοιξε πυρ σε σταθμό τραμ συνεχίζει να αναζητά η ολλανδική Αστυνομία. Οι Αστυνομικές Αρχές της χώρας αφού κατάφεραν να συλλάβουν τον Γκιόκμεν Τανίς ο οποίος θεωρείται πως είναι αυτός που σκότωσε τους τρεις ανθρώπους το μεσημέρι της Δευτέρας, αναζητούν τα κίνητρα του δράστη. Μέχρι χθες, κανείς δεν απέκλειε το ενδεχόμενο η επίθεση να ήταν τρομοκρατική και πολλοί ήταν αυτοί που έσπευσαν να συνδέσουν το περιστατικό στην Ουτρέχτη με το μακελειό στη Νέα Ζηλανδία. Η Αστυνομία ωστόσο, εξετάζει και άλλα σενάρια όσο αφορά τα κίνητρα του δράστη. «Υπάρχουν αρκετά ερωτήματα και φήμες» δήλωσε και ο πρωθυπουργός της Ολλανδίας, Μαρκ Ρούτε, σε συνέντευξη Τύπου το απόγευμα της Δευτέρας». Το τουρκικό πρακτορείο Anadolu μετέδωσε τη Δευτέρα, επικαλούμενο συγγενείς του 37χρονου Γκόκμεν Τανίς στην Τουρκία, ότι πυροβόλησε μια γυναίκα μέσα στο τραμ για «οικογενειακούς λόγους». Γείτονες και γνωστοί του στην Ολλανδία είπαν σε δημοσιογράφους ότι ο 37χρονος παρουσίαζε ασταθή συμπεριφορά αφότου πήρε διαζύγιο από τη γυναίκα του. Max @maxuitutrecht Verdachte recht voor mijn huis opgepakt #Utrecht #24oktoberplein 1,151 836 people are talking about this Twitter Ads info and privacy Άλλες πληροφορίες που επικαλέστηκε η εφημερίδα De Gelderlander ανέφεραν ότι ο ένοπλος Τούρκος είχε βάλει στο στόχαστρο μια συγκεκριμένη γυναίκα. «Τρεις ή τέσσερις άνδρες πήγαν να την βοηθήσουν και τότε πυροβόλησε εναντίον τους. «Στόχευε τους ανθρώπους που προσπάθησαν να την βοηθήσουν» σημείωσε η εφημερίδα. Τι δήλωσε ο πατέρας του 37χρονου Ο πατέρας του 37χρονου Τούρκου δήλωσε σήμερα ότι θέλει να «τιμωρηθεί» ο γιος του, εφόσον είναι πράγματι ο δράστης της επίθεση. «Αν το έκανε, πρέπει να τιμωρηθεί» δήλωσε στο τουρκικό ειδησεογραφικό πρακτορείο DHA ο Μεχμέτ Τανίς, πατέρας του Γκιοκμέν Τανίς. Ο πατέρας του 37χρονου δήλωσε ότι επέστρεψε στην Τουρκία από την Ολλανδία το 2008, αφού χώρισε με τη σύζυγό του η οποία έμεινε πίσω μαζί με τον γιο τους, τον Γκιοκμέν. «Δεν έχω μιλήσει, δεν έχω καμία επαφή με τον γιο μου εδώ και 11 χρόνια. Δεν έχουμε μιλήσει από το 2008», συνέχισε ο Μεχμέτ Τανίς προσθέτοντας ότι δεν είχε επιθετική συμπεριφορά. «Όμως στο μεταξύ πέρασαν 11 χρόνια. Τι έγινε, τι βίωσε; Δεν γνωρίζω τίποτα» πρόσθεσε. «Σκαλίζουν» το παρελθόν του δράστη Οι Αρχές της Ολλανδίας με τη συνδρομή και άλλων χωρών «σκαλίζουν» το παρελθόν του 37χρονου για να οδηγηθούν στα πρώτα συμπεράσματα για τα αίτια της επίθεσης. «Φως» πάντως στα κίνητρα του δράστη πιθανότατα θα ρίξει και η απολογία του Τούρκου. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει η αποκάλυψη τούρκου επιχειρηματία, ο οποίος ζει στην Ουτρέχτη και γνώριζε τον δράστη, καθώς μιλώντας στην τουρκική υπηρεσία του BBC, σημείωσε ότι ο Τανίς που γεννήθηκε στις 2 Ιουλίου 1981, στο παρελθόν είχε πολεμήσει στην Τσετσενία. Πρόσθεσε δε, ότι πριν από λίγα χρόνια είχε συλληφθεί ως ύποπτος για διασυνδέσεις με τον ISIS, αλλά αφέθηκε ελεύθερος. «Δεν ήταν ενεργό μέλος της τουρκικής κοινότητας στην Ολλανδία, ήταν μάλλον ερημίτης» σημείωσε.