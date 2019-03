Ουτρέχτη: Στα κίνητρα και το παρελθόν του δράστη εστιάζουν οι Αρχές

Τον τρόμο πάνω από την Ευρώπη έφερε ξανά σήμερα το πρωί ένας 37χρονος Τούρκος, μετά την επίθεση στο τραμ της Ουτρέχτης, με τραγικό απολογισμό 3 νεκρούς και πέντε τραυματίες.

Πρόκειται για τον Γκιόκμεν Τανίς, που θεωρείται πως είναι ο άνθρωπος που άνοιξε πυρ μέσα σε τραμ στην ολλανδική πόλη, σκοτώνοντας τρεις ανθρώπους και τραυματίζοντας άλλους πέντε.

Έπειτα από ανθρωποκυνηγητό που διήρκεσε πάνω από 8 ώρες, η αστυνομία κατάφερε να εντοπίσει και να συλλάβει τον δράστη της επίθεσης.

Ο αρχηγός της αστυνομίας Ρομπ φαν Μπρέε, στη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε μαζί με τον δήμαρχο της Ουτρέχτης, απέφυγε να σχολιάσει το κίνητρο του 37χρονου Τούρκου Γκοκμέν Τανίς. Λίγο νωρίτερα, το υπουργείο Εσωτερικών ανέφερε ότι οι υπηρεσίες ασφαλείας προσπαθούν να διευκρινίσουν αν υπήρχε κάποιο τρομοκρατικό υπόβαθρο για την επίθεση ή αν τα κίνητρα του δράστη ήταν προσωπικά.

Τις ώρες που προηγήθηκαν, της σύλληψης η αστυνομία έκανε εφόδους σε αρκετά σημεία, προκειμένου να τον εντοπίσει, σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε ο εισαγγελέας.

Μέχρι στιγμής, δεν έχουν αποσαφηνιστεί τα κίνητρα της επίθεσης, με τις αρχές να αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο να πρόκειται για τρομοκρατική επίθεση, αλλά παράλληλα εξετάζουν και άλλα σενάρια.

«Τα κίνητρα του δράστη είναι ακόμη ασαφή. Υπάρχουν αρκετά ερωτήματα και φήμες» δήλωσε και ο πρωθυπουργός της Ολλανδίας, Μαρκ Ρούτε, σε συνέντευξη Τύπου το απόγευμα της Δευτέρας.

Το τουρκικό πρακτορείο Anadolu μετέδωσε, επικαλούμενο συγγενείς του στην Τουρκία, ότι πυροβόλησε μια γυναίκα μέσα στο τραμ για «οικογενειακούς λόγους». Γείτονες και γνωστοί του στην Ολλανδία είπαν σε δημοσιογράφους ότι ο 37χρονος παρουσίαζε ασταθή συμπεριφορά αφότου πήρε διαζύγιο από τη γυναίκα του.

Την είδηση αυτή επιβεβαίωσε και η εφημερίδα Algemeen Dagblad, επικαλούμενη έναν αυτόπτη μάρτυρα, ανέφερε ότι ο ένοπλος στόχευε μια γυναίκα μέσα στο τραμ και κατόπιν πυροβόλησε τους ανθρώπους που προσπάθησαν να την βοηθήσουν.

Μάλιστα η εφημερίδα De Gelderlander ανέφερε ότι ο ένοπλος είχε βάλει στο στόχαστρο μια συγκεκριμένη γυναίκα. Τρεις ή τέσσερις άνδρες πήγαν να την βοηθήσουν και τότε πυροβόλησε εναντίον τους. «Στόχευε τους ανθρώπους που προσπάθησαν να την βοηθήσουν» είπε.

Από την άλλη πλευρά, το BBC Turk έκανε λόγο για διασυνδέσεις του δράστη με την Τσετσενία, αλλά και το ISIS.

Τούρκος επιχειρηματίας, ο οποίος ζει στην ολλανδική πόλη και γνώριζε τον δράστη, μιλώντας στην τουρκική υπηρεσία του BBC, τόνισε ότι ο Τανίς που γεννήθηκε στις 2 Ιουλίου 1981, στο παρελθόν είχε πολεμήσει στην Τσετσενία.

Πρόσθεσε δε, ότι πριν από λίγα χρόνια είχε συλληφθεί ως ύποπτος για διασυνδέσεις με τον ISIS, αλλά αφέθηκε ελεύθερος. «Δεν ήταν ενεργό μέλος της τουρκικής κοινότητας στην Ολλανδία, ήταν μάλλον ερημίτης» σημείωσε.

Σε ένα ακόμα ακραίο σενάριο, το οποίο δε επιβεβαιώνεται από πουθενά, έφερε στη δημοσιότητα η ολλανδική ιστοσελίδα Het Parool, επικαλούμενη αυτόπτες μάρτυρες, ανέφερε ότι οι ένοπλοι ήταν τέσσερις, κρατούσαν τουλάχιστον δύο όπλα και φώναζαν «Αλλαχού Ακμπάρ» (σ.σ ο θεός είναι μεγάλος, μια έκφραση που έχει συνδεθεί με άλλες τρομοκρατικές επιθέσεις).

Καμία από τις παραπάνω πληροφορίες δεν επιβεβαιώνεται από επίσημα χείλη, πέραν του ότι οι αρχές διερευνούν ακόμα την πιθανότητα τρομοκρατικής επίθεσης, χωρίς όμως να αποκλείουν την πιθανότητα να ήταν άλλα τα κίνητρα.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ – ΜΠΕ, οι τουρκικές υπηρεσίες πληροφοριών διεξάγουν έρευνες κατά πόσον η σημερινή επίθεση ενόπλου στην Ουτρέχτη παρακινήθηκε από προσωπικά κίνητρα, είτε αποτελούσε μια τρομοκρατική ενέργεια, σύμφωνα με τον τούρκο πρόεδρο, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

«Καταδικάζουμε έντονα την επίθεση που συνέβη σήμερα στην πόλη της Ουτρέχτης στην Ολλανδία ανεξάρτητα με την ταυτότητα και τα κίνητρα του δράστη», ανέφερε σε ανακοίνωσή του το τουρκικό ΥΠΕΞ.

Παρά το γεγονός ότι οι ολλανδικές αρχές δίνουν ελάχιστες λεπτομέρειες για τον συλληφθέντα, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν κυκλοφορήσει, ο δράστης απασχολήσει πολλές φορές την αστυνομία, τόσο για μικρά όσο και για πιο σοβαρά αδικήματα.

Ο 37χρονος, που έχει γεννηθεί στην Τουρκία, μεταξύ άλλων είχε εμπλακεί και σε επεισόδιο με πυροβολισμούς το 2013, σύμφωνα με το τοπικό τηλεοπτικό κανάλι RTV Utrecht.

Dutch police have released an image of a man they want to speak to after a shooting on a tram in Utrecht.

Follow live updates on this breaking story here: https://t.co/o5WmvUthse pic.twitter.com/I1gOr4zVrt

— Sky News (@SkyNews) March 18, 2019