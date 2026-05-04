Ένας κομήτης που σχηματίστηκε στα άκρα του ηλιακού συστήματος θα κοσμήσει τους νότιους ουρανούς τις επόμενες δύο εβδομάδες, προσφέροντας στους παρατηρητές μια σπάνια ευκαιρία να τον δουν πριν εξαφανιστεί από το οπτικό πεδίο για άλλα 170.000 χρόνια.

Ο κομήτης – γνωστός ως C/2025 R3 PanSTARRS – ταξίδευε στο βόρειο ημισφαίριο, αλλά «έκανε μια στροφή γύρω από τον ήλιο» και είναι πλέον ορατός στο νότο, δήλωσε ο Josh Aoraki, αστρονόμος στο Te Whatu Stardome στο Ώκλαντ της Νέας Ζηλανδίας.

Ο κομήτης είναι αρκετά φωτεινός, αλλά οι άνθρωποι θα χρειαστούν κιάλια, τηλεσκόπιο ή φωτογραφική μηχανή για να τον δουν, είπε ο Aoraki.

«Δεν είναι αρκετά φωτεινό για να το δει κανείς με γυμνό μάτι αλλά είναι αρκετά εύκολο να φωτογραφηθεί, κάτι που είναι πάντα ευχάριστο», είπε.

Ορατός στο νότο

Ο κομήτης θα χάσει σταδιακά τη λάμψη του τις επόμενες δύο εβδομάδες, και όσοι ενδιαφέρονται στη Νέα Ζηλανδία, την Αυστραλία, τη Νότια Αφρική και τον Ειρηνικό θα πρέπει να προσπαθήσουν να τον παρατηρήσουν το συντομότερο δυνατό, ανέφερε η Aoraki.

Όσοι επιθυμούν να δουν τον κομήτη θα πρέπει να βρουν ένα σημείο με καθαρή, ανεμπόδιστη θέα προς τον δυτικό ορίζοντα αμέσως μετά τη δύση του ηλίου, όταν ο κομήτης βρίσκεται ακόμα χαμηλά στον ουρανό. Θα είναι πιο ορατός την ώρα που ακολουθεί τη δύση του ηλίου.

Μια γαλαζοπράσινη σφαίρα

Όσοι καταφέρουν να τον εντοπίσουν, μπορούν να περιμένουν να δουν μια γαλαζοπράσινη σφαίρα – ένα προσωρινό νέφος αερίου γύρω από τον πυρήνα, που ονομάζεται κόμη – και μια θολή ουρά. «Η κόμη και η ουρά μοιάζουν με ένα μικρό, θολό μετεωρίτη στον ουρανό.»

170.000 χρόνια για μια πλήρη περιστροφή γύρω από τον ήλιο

Ο C/2025 R3 PanSTARRS προέρχεται από το Νέφος του Ορτ – ένα τεράστιο κέλυφος από παγωμένα αντικείμενα που μοιάζουν με κομήτες και περιβάλλουν τα πιο απομακρυσμένα άκρα του ηλιακού μας συστήματος. Ανακαλύφθηκε το 2025 και είναι ένας κομήτης μακράς περιόδου που χρειάζεται περίπου 170.000 χρόνια για να κάνει μια πλήρη περιστροφή γύρω από τον ήλιο – αν δεν διαλυθεί πρώτα.

«Είναι πραγματικά δύσκολο να προβλέψουμε την τροχιά τους, επειδή καθώς περιστρέφονται γύρω από τον Ήλιο, χάνουν μάζα, και αυτό μπορεί να αλλάξει την πορεία τους», είπε ο Aoraki.

«Έτσι, θα μπορούσε να επιστρέψει σε αυτό το χρονικό διάστημα, αλλά θα μπορούσε επίσης να εκτοξευθεί εντελώς από το ηλιακό σύστημα».