Το άψογο στυλ του Στέφανου Τσιτσιπά άφησε… άναυδο τον Αγούτ

Μετά από αγχωμένο ξεκίνημα, ο Στέφανος Τσιτσιπάς ανέβασε στροφές και πήρε προβάδισμα στη μάχη του με τον Ρομπέρτο Μπαουτίστα Αγούτ στο πλαίσιο του μεταξύ τους ματς για τους «8» του Αυστραλιανού Οπεν.

Ο έλληνας τενίστας πήρε ορισμένους εξαιρετικούς πόντους απέναντι στον ισπανό αντίπαλό του.

