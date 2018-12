Eξω φρενών ο Γιασικεβίτσιους για την ήττα στα Κανάρια! (pic)

Η Γκραν Κανάρια επικράτησε της Ζαλγκίρις Κάουνας με 73-66, έφτασε τις έξι νίκες και τάραξε τα… νερά στις τάξεις των Λιθουανών.

Μετά το τέλος του αγώνα ο Σάρας στη συνέντευξη Τύπου μίλησε σε πολύ έντονο ύφος:

«Πέρασε πολύς καιρός από την τελευταία φορά που είδα τόσα πολλά λάθη κι έλλειψη ενέργειας! Δεν είναι αυτή η Ζαλγκίρις που “χτίζουμε”! Ίσως μόνο ο Γιοκουμπάιτις (18χρ.) κατάλαβε τι προσπαθούμε να κάνουμε τις τελευταίες δυο μέρες».

Jasikevicius was extremely upset with Zalgiris L in Gran Canaria: «It»s been a long time since I saw so many game plan mistakes & lack of energy. It»s not Zalgiris which we»re building. Probably only Jokubaitis (who is 18yr old) understood what we were trying to do past 2 days.»

