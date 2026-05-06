Πάνω από τετρακόσιοι πρώην υπουργοί, πρεσβευτές και ανώτεροι κρατικοί λειτουργοί χωρών της Ευρώπης καλούν σήμερα, με ανοικτή επιστολή τους, τους ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να «δράσουν τώρα» εναντίον της «παράνομης προσάρτησης» της Δυτικής Όχθης που προωθεί η κυβέρνηση του Ισραήλ με το σχέδιο E1 για την ανέγερση χιλιάδων νέων κατοικιών εποίκων.

«Η ΕΕ και τα κράτη μέλη της, σε συνεργασία με τους εταίρους τους, πρέπει να λάβουν άμεσα μέτρα για να αποτρέψουν το Ισραήλ να συνεχίσει την παράνομη προσάρτηση παλαιστινιακών εδαφών στη Δυτική Όχθη», αναφέρουν οι 448 υπογράφοντες, ανάμεσα τους ο πρώην αντιπρόεδρος της Κομισιόν Τζουζέπ Μπορέλ κι ο πρώην πρωθυπουργός του Βελγίου Γκι Φέρχοφστατ.

Η κυβέρνηση του Ισραήλ ενέκρινε τον Αύγουστο του 2025 το σχέδιο E1, που θα κόψει στα δύο τη Δυτική Όχθη και θα αποκλείσει οποιαδήποτε εδαφική συνέχεια μελλοντικού κράτους της Παλαιστίνης. Πρόσκληση για την υποβολή προσφορών σε μειοδοτικό διαγωνισμό για την ανέγερση 3.400 κατοικιών σε περιοχή 12 τετραγωνικών χιλιομέτρων, ανατολικά της Ιερουσαλήμ, δημοσιεύτηκε τον Δεκέμβριο από αρμόδια αρχή του Ισραήλ.

Ο ΟΗΕ, η ΕΕ και ηγέτες διαφόρων κρατών κάλεσαν την ισραηλινή κυβέρνηση του πρωθυπουργού Μπένιαμιν Νετανιάχου να ακυρώσει το σχέδιο.

«Δράση τώρα»

Την 1η Ιουνίου «η ισραηλινή κυβέρνηση έχει πρόθεση να δημοσιεύσει λεπτομερείς προσκλήσεις υποβολής προσφορών για την ανάπτυξη της ζώνης E1», τονίζουν οι υπογράφοντες.

Ενόψει της προθεσμίας αυτής, «η ΕΕ και τα κράτη μέλη της πρέπει να δράσουν τώρα – ειδικά κατά το συμβούλιο εξωτερικών υποθέσεων της 11ης Μαΐου», συνεχίζουν.

Στοχευμένες κυρώσεις στο Ισραήλ

«Η ΕΕ πρέπει, κατ’ ελάχιστον, να προχωρήσει στην επιβολή στοχευμένων κυρώσεων», συμπεριλαμβανομένων ιδίως ακυρώσεων «θεωρήσεων διαβατηρίων» και απαγόρευσης «εμπορικών δραστηριοτήτων στην ΕΕ», σε βάρος όλων όσοι ενέχονται «σε δραστηριότητες παράνομου εποικισμού», ειδικά σε βάρος αυτών που «προωθούν» και «θέτουν σε εφαρμογή» το σχέδιο «για τη ζώνη E1», επιμένει η ανοικτή επιστολή.

Τα φυσικά και νομικά πρόσωπα αυτά είναι «πολιτικοί, ηγέτες οικισμών, η ισραηλινή “κτηματολογική υπηρεσία”, αντιπρόσωποι των τοπικών αρχών, πολεοδόμοι, δικηγόροι, αρχιτέκτονες, μηχανικοί, εργολάβοι κατασκευής ακινήτων, επιχειρηματίες, τράπεζες και άλλοι χρηματοοικονομικοί θεσμοί», καταλήγει.