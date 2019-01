Ο Σκότι Ουίλμπεκιν είναι γνωστός στο ευρωπαϊκό μπάσκετ για το σπουδαίο σουτ που έχει και γενικότερα το ένστικτο του σκόρερ.

Έτσι ο πρώην γκαρντ της ΑΕΚ στο αποψινό (27/12) ματς της Μακάμπι με την Αρμάνι Μιλάνο στο Τελ Αβίβ για την Ευρωλίγκα, ευστόχησε σε ένα εντυπωσιακό τρίποντο από πολύ μακριά.

Scottie doing Scottie things…👀@scottiew_5 drains it from WAY deep!#7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/fx7wWS6dOJ

— EuroLeague (@EuroLeague) December 27, 2018