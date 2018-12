Φενέρ – Ρεάλ : Το τρομερό νικητήριο καλάθι του αρτίστα Ντατόμε

Το σκορ ήταν στο 62-63 και απέμεναν μόλις 13 δεύτερα για το τέλος του αγώνα της Φενέρμπαχτσε με τη Ρεάλ Μαδρίτης στην Πόλη. Ο ιταλός Φόργουορντ των Τούρκων Τζίτζι Ντατόμε, πήρε την μπάλα, επιχείρησε τη διείσδυση, σκόραρε εκτός ισορροπίας με το αριστερό (αλλάζοντας χέρι στον αέρα) και κέρδισε και το φάουλ διαμορφώνοντας το τελικό 65-63 υπέρ της ομάδας του εν μέσω αποθέωσης!

Κάπως έτσι, η Φενέρ έκλεισε τον πρώτο γύρο της regular season στην κορυφή, με ρεκόρ 14-1, ξεφεύγοντας με 2 νίκες διαφορά από την ομάδα του Πάμπλο Λάσο (12-3).

Δείτε το εντυπωσιακό καλάθι του Ντατόμε

THE ARTIST! 😱@GigiDatome drives to the basket and gets the AND ONE to win the game!#7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/flWSkA3q41

— EuroLeague (@EuroLeague) December 28, 2018