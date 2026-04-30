Η σύγκρουση στο Ιράν προκαλεί σοκ στις παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού, με αποτέλεσμα οι τιμές ενέργειας να εκτοξεύονται και το κόστος βασικών καταναλωτικών προϊόντων να αυξάνεται. Τα πλαστικά, τα χημικά και άλλα υλικά που χρησιμοποιούνται σε τρόφιμα, προϊόντα προσωπικής φροντίδας και συσκευασίες έχουν ήδη γίνει ακριβότερα, επηρεάζοντας την τιμή παραγωγής και μεταφοράς.

Όπως μεταδίδει το Reutersτην Ευρώπη, η τιμή του PET (σ.σ. πολυαιθυλενοτερεφθαλικό – Θερμοπλαστικό πολυμερές, που χρησιμοποιείται ευρέως σε συσκευασίες τροφίμων και ποτών), ήταν κατά 15,4% υψηλότερη τον Μάρτιο σε σύγκριση με πέρυσι, ενώ στη Βόρεια Αμερική η πολυαιθυλένιο σημείωσε αύξηση 29%, σύμφωνα με στοιχεία της Baird και του Plastics Information Europe (PIE). Τα περισσότερα πλαστικά παράγονται από πετρέλαιο ή φυσικό αέριο, που μετατρέπονται σε πολυμερή για τη δημιουργία συσκευασιών, ρούχων και προϊόντων οικιακής χρήσης.

Ορισμένα προϊόντα καθημερινής χρήσης, όπως νιτσεράκια, πάνες και ταμπόν, βασίζονται σε υλικά πετροχημικής προέλευσης, ενώ οδοντόκρεμες και απορρυπαντικά χρησιμοποιούν επιφανειοδραστικά, συντηρητικά και πολυμερή που προέρχονται από το πετρέλαιο. Η αύξηση των τιμών στα πλαστικά επηρεάζει άμεσα τη λιανική: τα μπουκάλια σαμπουάν, τα δοχεία αφρόλουτρων, οι συσκευασίες καφέ και αναψυκτικών αυξήθηκαν σημαντικά από τις αρχές του πολέμου.

Στις ΗΠΑ, η μέση τιμή των ειδών σουπερμαρκετ αυξήθηκε 2,9% τον Μάρτιο σε σχέση με πέρυσι. Η ανάλυση της NielsenIQ δείχνει ότι προϊόντα όπως σαμπουάν (+9,2%), αφρόλουτρα (+7,7%), οδοντόκρεμες (+6,7%) και χαρτί υγείας (+5%) υπέστησαν σημαντικές αυξήσεις, ενώ το γάλα και τα αυγά ήταν τα μόνα είδη που υποχώρησαν τιμολογιακά.

Η Κίνα, ως μεγαλύτερος παραγωγός πλαστικών στον κόσμο, επηρεάζεται ιδιαίτερα από την έλλειψη πρώτων υλών από τη Μέση Ανατολή, με τιμές θερμοπλαστικών να εκτοξεύονται έως 44% από τον Φεβρουάριο έως τον Μάρτιο. Οι επιχειρήσεις στην επαρχία Guangdong έχουν αναγκαστεί να μειώσουν παραγωγή ή να ακυρώσουν συμβόλαια, ενώ η συσσώρευση αποθεμάτων έχει προκαλέσει συμφόρηση σε αποθήκες και δρόμους.

Η αυξανόμενη ζήτηση για πλαστικά πλήττει τόσο τα προϊόντα οικιακής χρήσης όσο και τα αξεσουάρ τεχνολογίας. Ορισμένες μεγάλες πολυεθνικές, όπως Nestlé, Unilever και Procter & Gamble, έχουν ήδη αυξήσει τις τιμές τους για να καλύψουν το αυξημένο κόστος πρώτων υλών, και αναμένεται να ακολουθήσουν κι άλλες ανατιμήσεις αν συνεχιστεί η ένταση στην περιοχή.

Όπως επισημαίνουν οικονομολόγοι, ακόμη κι αν ο πόλεμος σταματούσε άμεσα, οι αυξήσεις στις τιμές των πλαστικών και των προϊόντων που εξαρτώνται από αυτά θα καθυστερούσαν σημαντικά να υποχωρήσουν, επιβαρύνοντας τον καταναλωτή για αρκετούς μήνες.