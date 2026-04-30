Ένας άγριος καβγάς μεταξύ δύο ανδρών έξω από σούπερ μάρκετ της Αναβύσσου είχε ως αποτέλεσμα ο ένας να βγάλει μαχαίρι και να τραυματίσει τον άλλον στην κοιλιά.

Το αιματηρό περιστατικό συνέβη συνέβη πριν από λίγη ώρα στη συμβολή της λεωφόρου Αθηνών Σουνίου με τη λεωφόρο Καραμανλή, έξω από γνωστή αλυσίδα σούπερ μάρκετ, όταν δύο άνδρες αλλοδαποί ενεπλάκησαν σε έντονο διαπληκτισμό.

Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά τη διάρκεια του καβγά ο ένας από τους δύο άνδρες έβγαλε μαχαίρι και επιτέθηκε στον άλλον, τραυματίζοντάς τον σοβαρά στην κοιλιά.

Στο σημείο επικράτησε αναστάτωση, ενώ ειδοποιήθηκαν οι Αρχές και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Το θύμα της επίθεσης μεταφέρθηκε αιμόφυρτο και σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Ο δράστης μετά την επίθεση τράπηκε σε φυγή και αναζητείται από τις αρχές, οι οποίες ερευνούν τις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού.