Την ικανοποίησή του για τη λειτουργία του παραρτήματος του Πανεπιστημίου Λευκωσίας στην Αθήνα εξέφρασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην εκδήλωση για τα εγκαίνια του παραρτήματος, χαρακτηρίζοντάς το ως ένα ακόμη ορόσημο για την ανώτατη εκπαίδευση στη χώρα.

Ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι το όραμα της κυβέρνησης για την ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων αφορά μονάδες υψηλών προδιαγραφών, που «απαντούν» στις προκλήσεις της τεχνητής νοημοσύνης και είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με την αγορά εργασίας.

«Παγκόσμιος εκπαιδευτικός πόλος η Ελλάδα»

«Στόχος μας δεν είναι μόνο να προσφέρουμε επιλογές στους νέους μας που δεν επιθυμούν να ξενιτευτούν, αλλά να μετατρέψουμε την πατρίδα μας σε έναν παγκόσμιο εκπαιδευτικό πόλο», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Μητσοτάκης.

Εξήγησε ότι η προσέλκυση φοιτητών από τα Βαλκάνια, την Ευρώπη, την Ασία, την Αμερική και την Αφρική θα συμβάλει στην ενίσχυση της οικονομίας, καθώς στελέχη που θα εκπαιδεύονται στην Ελλάδα θα μπορούν να παραμένουν και να εργάζονται στη χώρα.

Απαντώντας στις αντιδράσεις της αντιπολίτευσης, ο Πρωθυπουργός έκανε λόγο για «αγκυλώσεις της δεκαετίας του 1980», υπογραμμίζοντας ότι η πρόοδος απαιτεί το βλέμμα στραμμένο στο 2030 και όχι στην καθήλωση στο χθες.

«Προτεραιότητα το άρθρο 16»

Κλείνοντας, ο κ. Μητσοτάκης έθεσε ως απόλυτη προτεραιότητα την αναθεώρηση του άρθρου 16 του Συντάγματος, προκειμένου να θωρακιστεί θεσμικά η λειτουργία τέτοιων ιδρυμάτων και να τερματιστεί η «ευρωπαϊκή εξαίρεση» της Ελλάδας.

«Ήρθε η ώρα να κάνουμε πράξη αυτό που συζητείται επί δεκαετίες. Θα ξεκινήσουμε τη συνταγματική αναθεώρηση τους επόμενους μήνες ώστε να μην υπάρχει κανένα θεσμικό ερωτηματικό για τη λειτουργία αυτών των ιδρυμάτων», κατέληξε.