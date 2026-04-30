Αιχμηρό ήταν το σχόλιο του κυβερνητικού εκπροσώπου για τις δηλώσεις του Αλέξη Τσίπρα κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών. «Καθόμουν και σκεφτόμουν στη μάχη που θα δώσουν ο κύριος Τσίπρας και ο κ. Ανδρουλάκης για τη δεύτερη θέση και το ποιος θα είναι ο πρώτος μεταξύ των “προοδευτικών” αυτής της χώρας, “τι άλλο έχουν να ακούσουν τα αυτάκια μας”. Γιατί όντως έχουμε περίπου ένα χρόνο μέχρι τις βουλευτικές εκλογές του 2027 και η μάχη θα είναι διπλή. Καταρχάς ως προς την ποιότητα, ο Θεός να την κάνει, λόγου. Ανταγωνίζονται για το ποιος θα κερδίσει τη μάχη του, όπως αυτοί αυτοαποκαλούνται και θεωρούν ότι έχουν μονοπώλιο, «προοδευτικού και δημοκρατικού χώρου» και στην πραγματικότητα ανταγωνίζονται για το ποιος θα είναι ο πιο γνήσιος εκφραστής της πάλαι ποτέ πάνω και κάτω πλατείας», είπε ο Παύλος Μαρινάκης.

« “Προδότες, γερμανοτσολιάδες” και λοιπά συνθήματα. Στην άλλη μάχη, γιατί είναι δύο οι μάχες που δίνουν, «ποιος θα δώσει τα περισσότερα» και ποιος θα γίνει πιο ευχάριστος στον κόσμο, φοβάμαι ότι με αυτά τα οποία θα πει ο ένας για να ανταγωνιστεί τον άλλον και μάλιστα ο κύριος Τσίπρας έχει και ντοκτορά από τη μία στην πλειοδοσία, το ΠαΣοΚ είναι νομίζω το μεγαλύτερο «πανεπιστήμιο» που δίνει τα αντίστοιχα ντοκτορά. Φοβάμαι ότι η δεκαετία του ‘80 και το πρόγραμμα Θεσσαλονίκης μπροστά σε αυτά τα οποία θα ακούσουμε από τον δήθεν προοδευτικό χώρο και τους δύο αυτούς επικεφαλής, τον κύριο Τσίπρα και τον κ. Ανδρουλάκη, φοβάμαι ότι το πρόγραμμα, όπως είπα, της Θεσσαλονίκης και η δεκαετία του ‘80 θα μοιάζουν με μία λελογισμένη πολιτική και κοστολογημένα προγράμματα. Ο Θεός να βάλει το χέρι του», συμπλήρωσε.

Για τη σύσταση εξεταστικής επιτροπής για τις υποκλοπές που έχει προαναγγείλει το ΠαΣοΚ, ο κ. Μαρινάκης δεν απάντησε σε ποια κατεύθυνση θα κινηθεί η κυβερνητική παράταξη λέγοντας ότι «περιμένουμε να κατατεθεί η σχετική πρόταση. Να την μελετήσουμε, να την μελετήσει η κοινοβουλευτική ομάδα και η κυβερνητική πλειοψηφία και τότε θα τοποθετηθούμε. Να θυμίσω ότι η συζήτηση αυτή γίνεται και η δυνατότητα αυτή υπάρχει, γιατί αυτή η δήθεν “καθεστωτική” κυβέρνηση έδωσε τη δυνατότητα στην αντιπολίτευση να καταθέτει μία πρόταση η οποία υπό προϋποθέσεις να μπορεί να ψηφιστεί και από λιγότερους από 150, δηλαδή από 120 βουλευτές. Αλλά για να μπορούμε να απαντήσουμε σε αυτά τα ερωτήματα που είναι λογικά, θα πρέπει να διαβάσουμε την πρόταση».

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, αναφέρθηκε και στην πρόταση της αξιωματικής αντιπολίτευσης για τετραήμερη εργασία. «Η πρόταση αυτή νομίζω ότι ήταν επιπόλαιη, πρόχειρη και λαϊκίστικη. Και η πρόταση αυτή του κυρίου Ανδρουλάκη οδηγεί με μαθηματική βεβαιότητα, αν υλοποιηθεί, σε τρεις συνέπειες. Το πρώτο είναι «λουκέτα» των επιχειρήσεων, το δεύτερο είναι ανεργία και το τρίτο είναι, αν μπορέσουν να απορροφήσουν τα δύο πρώτα και να μην κλείσουν ή να μην απολύσουν, περαιτέρω ακρίβεια για τους πολίτες, επιπλέον της ήδη υπάρχουσας εισαγόμενης ακρίβειας και επίμονης ακρίβειας. Γιατί; Κατ’ αρχάς να πούμε ότι την τετραήμερη εργασία, την προαιρετική τετραήμερη εργασία κατόπιν συμφωνίας επιχειρήσεων και εργαζομένων, την έχει νομοθετήσει η κυβέρνηση αυτή επί των ημερών του Κωστή Χατζηδάκη στο υπουργείο Εργασίας», είπε ο κ. Μαρινάκης.