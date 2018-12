Ανέλαβε πόστο προπονητή στην ακαδημία της Τσέλσι ο Τζο Κόουλ

Τον Νοέμβριο, έχοντας παίξει τα δύο τελευταία χρόνια στο USL των ΗΠΑ με τη φανέλα των Tampa Bay Rowdies, ο Τζο Κόουλ ανακοίνωσε την απόσυρσή του από το ποδόσφαιρο. Σήμερα (28/12) ανέλαβε το νέο του πόστο. Αυτού του προπονητή των Ακαδημιών της Τσέλσι!

Οι Μπλε του Λονδίνου, ανακοίνωσαν επίσημα το απόγευμα της Παρασκευής ότι εκ των αγαπημένων της ομάδας που φόρεσε τη φανέλας της από το 2003 μέχρι το 2010, θα είναι ο νέος προπονητής ακαδημιών της ομάδα του Λονδίνου.

«Καλώς όρισες πίσω Τζο»!

We are pleased to confirm that Chelsea legend Joe Cole will return to the club in 2019 as a technical academy coach.

Welcome back, Joe! 👍https://t.co/dPjQchgpNl

— Chelsea FC (@ChelseaFC) December 28, 2018