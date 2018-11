Ο Κριστιάνο παρακολούθησε τένις στο Λονδίνο (pics, vid)

Δεν είναι λίγες οι φορές που ο Κριστιάνο Ρονάλντο εκμεταλλεύεται τη διακοπή των πρωταθλημάτων για να παρακολουθήσει τένις. Ο Πορτογάλος σούπερ σταρ της Γιουβέντους βρέθηκε μάλιστα την Δευτέρα (12/11) στις εξέδρες του O2 Arena του Λονδίνου μαζί με την σύντροφό του Τζορτζίνα και τον Κριστιάνο Junior και παρακολούθησε τον αγώνα του Τζόκοβιτς με τον Ίσνερ στον όμιλο του ATP Finals.

Να σημειώσουμε ότι ο Nόβακ Τζόκοβιτς «καθάρισε» εύκολα με 2-0 (6-4, 6-3) τον Τζον Ίσνερ κάνοντας το πρώτο βήμα για τη διεκδίκηση του 6oυ τίτλου του στο ATP Finals.

Δείτε τις φωτογραφίες:

Cristiano, Georgina and Junior in London.

They watching the tennis match between Djokovic and Inser in London. 🎾 pic.twitter.com/4WkBFE3hNt

— Rita (@TheCR7Galaxy) November 12, 2018