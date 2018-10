Συνεχίζουν αήττητοι οι Μπακς του Αντετοκούνμπο

Οι Μιλγουόκι Μπακς και οι Τορόντο Ράπτορς, είναι οι μόνες ομάδες στο εφετινό πρωτάθλημα του ΝΒΑ, που διατηρούν το απόλυτο νικών, με μέχρι στιγμής απολογισμό, έξι νίκες σε ισάριθμες αναμετρήσεις.

The best from The Greek Freak in the WIN:

Ηγέτης των «ελαφιών» είναι ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, που οδηγεί την ομάδα του Μιλγουόκι από νίκη σε νίκη. Οπως συνέβη και στην άνετη επικράτηση με 113-91 επί των Ορλάντο Μάτζικ, με τον Ελληνα αστέρα, να σημειώνει 21 πόντους και να παίρνει επτά ριμπάουντ σε 23 λεπτά συμμετοχής. Πολύ καλή απόδοση για τους νικητές, είχε και ο Μίντλεντον με 18 πόντους, ενώ από την ομάδα του Ορλάντο, ξεχώρισε ο Βούτσεβιτς με 16 πόντους.

Λίγο μετά το τέλος του αγώνα και ερωτηθείς για τον μικρό χρόνο συμμετοχής που είχε στο ματς, προφανώς επειδή η βραδυά ήταν εύκολη για τους Μπακς, ο Giannis, σχολίασε: «Η ξεκούραση είναι πολύ σημαντική. Ξέρω πως όταν θα είμαι 40 ετών θα έχω αποχωρήσει από την ενεργό δράση και θα κυνηγάω τα παιδιά μου, θα έχω ακόμη τα γόνατά μου και δεν θα ψάχνω για γόνατα στο eΒay».

"It's important, I know when I'm 40 and I'm retired I'm going to be able to chase my kids…I'm not going to have to look for knees on ebay." 😂😂😂

Giannis on playing less minutes and tonight's win: pic.twitter.com/24BxfGnllO

