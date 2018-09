ΗΠΑ: Παραιτήθηκαν οι συνιδρυτές του Instagram

FILE PHOTO: Instagram founders Mike Krieger (L) and Kevin Systrom attend the 16th annual Webby Awards in New York May, 21 2012. REUTERS/Stephen Chernin/File photo

Οι συνιδρυτές του Instagram, Κέβιν Σίστρομ και Μάικ Κρίγκερ, παραιτήθηκαν από τις θέσεις του εκτελεστικού διευθυντή και του υπεύθυνου τεχνικών υπηρεσιών, σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρίας. Οι Σύστρομ και Κρίγκερ δεν έδωσαν περισσότερες λεπτομέρειες για τους λόγους της αποχώρησής τους. Ο Σίστρομ έγραψε σε μία ανάρτησή του σε μπλογκ ότι σχεδιάζουν να έχουν κάποιο χρόνο εκτός εργασίας και να εξερευνήσουν “την περιέργεια και την καινοτομία τους.” Επίσης, δεν διευκρινίστηκε ποια θα είναι η τελευταία ημέρα της εργασίας τους στο Instagram, αλλά θα είναι σύντομα, σύμφωνα με την εταιρία. Το Instagram ανήκει στο Facebook Inc.