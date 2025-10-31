Ασφαλιστικά ταμεία με πλεόνασμα άνω των δύο δισ. ευρώ, με φτωχούς συνταξιούχους, από τους οποίους έξι στους δέκα λαμβάνουν σύνταξη κάτω των 1.000 ευρώ.

Πρόκειται για τη διττή εικόνα των ασφαλιστικών ταμείων, έτσι όπως εμφανίζεται αφενός στον κρατικό προϋπολογισμού του 2026, αφετέρου στη στατιστική απεικόνιση των παρεχόμενων συντάξεων της έκθεσης «Ηλιος» του προηγούμενου Αυγούστου.

Τα δύο ντοκουμέντα παρουσιάζουν μια σαφώς βελτιωμένη εικόνα για τα ασφαλιστικά ταμεία και την αρνητική πλευρά που αφορά τους συνταξιούχους, η πλειονότητα των οποίων διαβιοί κάτω από τα όρια της φτώχειας. Σύμφωνα με τα στοιχεία του προσχεδίου του προϋπολογισμού οι Οργανισμοί Κοινωνικής Ασφάλισης (όπου περιλαμβάνονται και τα ασφαλιστικά ταμεία) προβλέπεται να είναι πλεονασματικοί κατά 2.025 εκατομμύρια ευρώ και κατά το έτος 2026, ενώ κατά το τρέχον έτος το αντίστοιχο πλεόνασμα αναμένεται να διαμορφωθεί στο τέλος του 2025 στα 2.087 εκατ. ευρώ.

Η μεταβολή

Οπως διευκρινίζεται, στους ΟΚΑ περιλαμβάνονται τα ασφαλιστικά ταμεία, η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης – ΔΥΠΑ, ο Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας – ΕΟΠΥΥ, ο Οργανισμός Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης – ΟΠΕΚΑ και το Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο – ΝΑΤ.

Τα έσοδα των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης αναμένεται να ανέλθουν σε 55.595 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 1.304 εκατ. ευρώ σε σχέση με το 2025. Ειδικότερα, προβλέπεται αύξηση των εσόδων από ασφαλιστικές εισφορές κατά 1.232 εκατ. ευρώ.

Η εν λόγω μεταβολή αποδίδεται στους εξής λόγους: πρώτον, στην αύξηση των μισθών και της απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα, ως αποτέλεσμα του ρυθμού ανάπτυξης της οικονομίας. Δεύτερον, στην περαιτέρω αύξηση του κατώτατου μισθού. Τρίτον, στην εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας. Και τέταρτον, στις μισθολογικές αυξήσεις στον δημόσιο τομέα.

Οι δαπάνες των ΟΚΑ

Οι συνολικές δαπάνες των ΟΚΑ προβλέπονται – επίσης – αυξημένες κατά 1.366 εκατ. ευρώ σε σχέση με το 2025 και να ανέλθουν σε 53.569 εκατ. ευρώ.

Η μεταβολή αυτή οφείλεται κατά κύριο λόγο στην αύξηση κατά 1.358 εκατ. ευρώ των κοινωνικών παροχών, η οποία ενσωματώνει την προβλεπόμενη αύξηση κατά 1.331 εκατ. ευρώ της συνταξιοδοτικής δαπάνης. Ειδικότερα, η δαπάνη των κύριων συντάξεων εκτιμάται ότι θα παρουσιάσει αύξηση εξαιτίας κυρίως της αύξησης των συντάξεων. Του μη συμψηφισμού του 50% της αύξησης των συντάξεων με την προσωπική διαφορά. Και της προβλεπόμενης αύξησης του ρυθμού απονομής νέων συντάξεων.

Η δαπάνη για τις επικουρικές συντάξεις προβλέπεται αυξημένη σε σχέση με το 2025, καθ’ όσον αναμένεται να εντατικοποιηθούν εντός του 2026 οι εκκαθαρίσεις που αφορούν περιπτώσεις διαδοχικής ασφάλισης και να καταβληθούν τα σχετικά αναδρομικά ποσά στους δικαιούχους.

Οι αποδοχές

Στο μεταξύ, ιδιαίτερα χαμηλές εξακολουθούν να παραμένουν οι συντάξεις παρά τις αυξήσεις των τελευταίων ετών. Ετσι μόνο τέσσερις στις δέκα συντάξεις – δηλαδή ποσοστό 41,21% – ξεπερνά τα 1.000 ευρώ, ενώ η μέση κύρια σύνταξη φθάνει μόλις τα 844 ευρώ και η μέση επικουρική τα 196 ευρώ.

Η εικόνα των συνταξιούχων – όπως περιγράφεται από τα στοιχεία της έκθεσης «Ηλιος» του μηνός Αυγούστου – δείχνει ότι οι περισσότεροι εξ αυτών είναι ηλικίας 66 έως 75 ετών, στην πλειονότητά τους είναι άνδρες, και διαμένουν συνήθως στην Αττική ή στην Κεντρική Μακεδονία. Επίσης η πλειονότητα των κυρίων συντάξεων εξακολουθεί να βρίσκεται μεταξύ των 500 – 1.000 ευρώ.

Ως προς τις ηλικίες η έκθεση καταγράφει ότι το 25,96% των συνταξιούχων είναι ηλικίας άνω των 81 ετών, το 36,01% κυμαίνεται μεταξύ 71 και 80 ετών, το 35,04% μεταξύ 51 έως 70 ετών, ενώ μόλις το 1,4% είναι συνταξιούχοι ηλικίας μικρότερης των 25 ετών.

Τα υψηλότερα ποσά

Συνταξιούχοι ηλικίας μεταξύ 61-70 ετών λαμβάνουν τα υψηλότερα ποσά σύνταξης. Στην έκθεση παρατηρείται ότι η πλειονότητα των συνταξιούχων ανδρών είναι ηλικίας μεταξύ 71-75 (σε ποσοστό 20,33%) ενώ των συνταξιούχων γυναικών (σε ποσοστό 17,65% του συνόλου) είναι ηλικίας μεταξύ 71-75 ετών.

Ο μεγαλύτερος αριθμός συντάξεων καταβάλλεται στην Αττική (1.731.025) και την Κεντρική Μακεδονία (754.010). Ακολουθεί η Θεσσαλία με 307.789 συντάξεις και η Δυτική Ελλάδα με 263.666 συντάξεις.

Το υψηλότερο μέσο εισόδημα από συντάξεις (1.132,57 ευρώ μεικτά) λαμβάνουν 281.882 συνταξιούχοι (ποσοστό 11,2%), ηλικίας 61-65 ετών. Ακολουθούν με 1.103,66 ευρώ οι 461.204 συνταξιούχοι με ηλικία 66-70 ετών. Συνολικά, το μέσο εισόδημα από συντάξεις υπολογίζεται στα 1.014,80 ευρώ.

Τα έσοδα

Αύξηση κατά 89 εκατ. ευρώ προβλέπεται να παρουσιά-σουν τα έσοδα των ασφαλιστικών ταμείων από τις τρέχουσες και τις λοιπές κεφαλαιακές μεταβιβάσεις. Η ανωτέρω μεταβολή ενσωματώνει κυρίως την αύξηση των μεταβιβάσεων από τον τακτικό προϋπολογισμό για τη χρηματοδό-τηση του ασφαλιστικού συστήματος και ειδικότερα για την κάλυψη των παροχών κύριας σύνταξης.