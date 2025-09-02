Ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση για την καταληκτική ημερομηνία υποβολής δεσμευτικών προσφορών στον διεθνή διαγωνισμό της Ελλάδας για την παραχώρηση δικαιωμάτων έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων σε υπεράκτιες περιοχές της Κρήτης και νότια της Πελοποννήσου.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των δεσμευτικών προσφορών από διεθνείς και εγχώριους επενδυτές στον διαγωνισμό για τους υδρογονάνθρακες είναι η 10η Σεπτεμβρίου και η Ελλάδα ποντάρει στη συμμετοχή παικτών ώστε να λάβει μέρος με ισχυρές αξιώσεις στη νέα γεωπολιτική παρτίδα σκάκι που στήνεται στη Μεσόγειο: από το Ισραήλ και την Κύπρο μέχρι τη Λιβύη και την Αίγυπτο.

Δέκα ημέρες απομένουν για τον διεθνή διαγωνισμό που αφορά τα θαλάσσια μπλοκ «Νότια της Πελοποννήσου», «Νότια της Κρήτης I» και «Νότια της Κρήτης II» καθώς και του «Α2».

«Μια συντηρητική εκτίμηση των δυνητικών και πιθανών αποθεμάτων των εν λόγω περιοχών κυμαίνεται σύμφωνα με προκαταρκτικά στοιχεία στα 24 τρισεκατομμύρια κυβικά πόδια»

Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου εμφανίζεται συγκρατημένα αισιόδοξος ως προς την έκβαση του διαγωνισμού και πιο συγκεκριμένα για την υποβολή προσφορών από ενδιαφερόμενους πετρελαϊκούς ομίλους.

Η Chevron

Η συμμετοχή της Chevron στον διαγωνισμό για τους ελληνικούς υδρογονάνθρακες θεωρείται σχεδόν βέβαιη, αναφέρουν παράγοντες που παρακολουθούν στενά τον ελληνικό διαγωνισμό.

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος για τα θαλάσσια μπλοκ μόνο τυχαία δεν ήταν, με αποτέλεσμα την πρόκληση του διεθνούς διαγωνισμού. Αλλωστε η Chevron είναι τοποθετημένη στην Ανατολική Μεσόγειο, περιοχή η οποία αποτελεί σημαντική προτεραιότητα για τον αμερικανικό κολοσσό, όπως είχε δηλώσει και στο «Βήμα της Κυριακής».

Πρόσφατα, δε, ανακοίνωσε και τη συμφωνία για εξαγωγές στην Αίγυπτο ισραηλινού αερίου που έχει ανακαλύψει στο κοίτασμα «Λεβιάθαν».

Η Helleniq Energy

Η κίνηση της Helleniq Energy να συστήσει ξεχωριστές εταιρείες για τα μπλοκ της Κρήτης (Helleniq Upstream «Νότια Κρήτης Ι» και Helleniq Upstream «Νότια Κρήτης ΙΙ») και νότια της Πελοποννήσου (Helleniq Upstream «Νότια της Πελοποννήσου») φανερώνει, όπως σημειώνουν πηγές, αφενός την πρόθεση της ελληνικής ενεργειακής εταιρείας να διεκδικήσει τις θαλάσσιες παραχωρήσεις και αφετέρου και τη συμμετοχή της σε κοινοπρακτικά σχήματα.

Με δεδομένο ότι η Helleniq Energy δεν έχει εμπειρία στην έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων, το σενάριο θέλει πιθανόν να συμμετέχει σε σχήμα που θα στήσει η Chevron. Ο αμερικανικός κολοσσός, λένε οι πληροφορίες, θα είναι operator του σχήματος και θα κατέχει μεγάλο πλειοψηφικό πακέτο μετοχών.

Τα σενάρια για BP και Eni

Ο διαγωνισμός για τους ελληνικούς υδρογονάνθρακες είναι σε εξέλιξη. Και οι πληροφορίες φέρουν τους δύο ευρωπαϊκούς πετρελαϊκούς κολοσσούς BP και Eni να πέρασαν από το data room της Ελληνικής Διαχειριστικής Εταιρείας Υδρογονανθράκων και Ενεργειακών Πόρων (ΕΔΕΥΕΠ).

Οι δύο όμιλοι δεν έχουν φανερώσει τις κινήσεις τους για τον ελληνικό διαγωνισμό. Η συμμετοχή τους θα φανεί κατά πάσα πιθανότητα στο παρά πέντε της καταληκτικής ημερομηνίας. Μια τακτική την οποία ακολουθούν ούτως ή άλλως όλοι οι συμμετέχοντες σε τέτοιους διαγωνισμούς.

Τα πιθανά κοιτάσματα

Η ΕΔΕΥΕΠ επαναλαμβάνει και σε αυτή την ετήσια οικονομική έκθεση τις προκαταρκτικές εκτιμήσεις της για το μέγεθος των κοιτασμάτων φυσικού αερίου στα θαλάσσια μπλοκ: «Μια συντηρητική εκτίμηση των δυνητικών και πιθανών αποθεμάτων των εν λόγω περιοχών, στις οποίες ωστόσο δεν έχει ακόμη διενεργηθεί ερευνητική γεώτρηση, κυμαίνεται σύμφωνα με προκαταρκτικά στοιχεία της ΕΔΕΥΕΠ στα 24 τρισεκατομμύρια κυβικά πόδια (trillion cubic feet) ή 680 bcm φυσικού αερίου (risked recoverable reserves). Η πιθανή επιβεβαίωση αυτών των κοιτασμάτων υπερκαλύπτει τόσο την παρούσα όσο και τη μέλλουσα εγχώρια ζήτηση φυσικού αερίου, καθιστώντας τη χώρα μας εξαγωγική έως τα τέλη της δεκαετίας» υπογραμμίζει η ΕΔΕΥΕΠ.

Οι κινήσεις της Λιβύης

Την ίδια στιγμή σε εξέλιξη βρίσκονται και κινήσεις της Λιβύης για τις έρευνες υδρογονανθράκων. Η Λιβύη, σε συνεννόηση με την Τουρκία, φαίνεται να επιδιώκει την εφαρμογή του μεταξύ τους τουρκολιβυκού μνημονίου.

Η ελληνική πλευρά απάντησε σε αυτές τις ενέργειες, με τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου να δηλώνει: «Ο πρωταγωνιστικός ρόλος στον τομέα της ενέργειας στην Ανατολική Μεσόγειο αναβαθμίζει γεωστρατηγικά τη χώρα μας και είναι φυσικό να προκαλεί αντιδράσεις από όσους βλέπουν ότι αλλάζουν οι ισορροπίες και η χώρα μας, που το 2019 ήταν ένας απλός αποδέκτης φυσικού αερίου, τώρα ουσιαστικά είναι ένας κόμβος από τον οποίο περνάει το φυσικό αέριο και ανεβαίνει σε χώρες προς τα πάνω».

Περιμένοντας την ExxonMobil

Την ίδια στιγμή, σε αναμονή της επενδυτικής απόφασης της ExxonMobil σχετικά με την πρώτη ερευνητική γεώτρηση στα θαλάσσια μπλοκ «Νοτιοδυτικά της Κρήτης» και «Δυτικά της Κρήτης» βρίσκεται η Ελληνική Διαχειριστική Εταιρεία Υδρογονανθράκων και Ενεργειακών Πόρων (ΕΔΕΥΕΠ). Αντίστοιχες αποφάσεις αναμένει και από τους επενδυτές των παραχωρήσεων «Μπλοκ 2» και «Μπλοκ Ιόνιο».

Στην ετήσια έκθεσή της η ΕΔΕΥΕΠ σημειώνει: «Μέσα στην επόμενη διετία αναμένονται οι αποφάσεις των μισθωτών για τη διενέργεια των πρώτων ερευνητικών γεωτρήσεων μεγάλου βάθους νερού στα περισσότερα οικόπεδα, με στόχο, σε περίπτωση θετικής απόφασης και επιτυχούς έκβασης των ερευνών, να έχουμε εγχώρια παραγωγή υδρογονανθράκων (πέραν αυτής του Πρίνου) εντός της τρέχουσας δεκαετίας» αναφέρει χαρακτηριστικά, δίνοντας και το όραμα της πρώτης παραγωγής φυσικού αερίου έως το τέλος του 2030.