Ο χρόνος μετρά αντίστροφα για τον ελληνικό διεθνή διαγωνισμό παραχώρησης δικαιωμάτων έρευνας κι εκμετάλλευσης κοιτασμάτων με υδρογονάνθρακες.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των δεσμευτικών προσφορών από διεθνείς και εγχώριους επενδυτές στον διαγωνισμό για τους υδρογονάνθρακες είναι η 10η Σεπτεμβρίου και η Ελλάδα ποντάρει στη συμμετοχή παικτών ώστε να λάβει μέρος με ισχυρές αξιώσεις στη νέα γεωπολιτική παρτίδα σκάκι που στήνεται στη Μεσόγειο: Από το Ισραήλ και την Κύπρο μέχρι την Λιβύη και την Αίγυπτο.

Η κίνηση της HELLENiQ ENERGY και το σενάριο με Chevron

Οι 24 ημέρες που απομένουν για την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των δεσμευτικών προσφορών για τα θαλάσσια blocks «Νότια της Πελοποννήσου», «Νότια της Κρήτης I» και «Νότια της Κρήτης II» καθώς και του «Α2» δίνει, σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς, έναν επαρκή χρόνο ώστε οι όποιες συζητήσεις έγιναν μεταξύ εταιρειών που δραστηριοποιούνται στο upstream να τελεσφορήσουν και να σχηματιστούν κοινοπραξίες. Το ίδιο ισχύει και για όσους «Big Oil» επιλέξουν να κατέβουν μόνοι τους στον διαγωνισμό για τους ελληνικούς υδρογονάνθρακες.

Η κίνηση της HELLENiQ ENERGY να συστήσει ξεχωριστές εταιρείες για τα blocks της Κρήτης (HELLENiQ UPSTREAM ΝΟΤΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Ι και HELLENiQ UPSTREAM ΝΟΤΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΙΙ) και Νότια της Πελοποννήσου (HELLENiQ UPSTREAM ΝΟΤΙΑ ΤΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ) φανερώνει, όπως σημειώνουν πηγές, αφενός την πρόθεση της ελληνικής ενεργειακής εταιρείας να διεκδικήσει τις θαλάσσιες παραχωρήσεις και αφετέρου και τη συμμετοχή της σε κοινοπρακτικά σχήματα.

Με δεδομένο ότι η HELLENiQ ENERGY δεν έχει εμπειρία στην έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων, το σενάριο θέλει πιθανόν να συμμετέχει σε σχήμα που θα στήσει η Chevron. Ο αμερικανικός κολοσσός, λένε οι πληροφορίες, θα είναι operator του σχήματος και θα κατέχει μεγάλο πλειοψηφικό πακέτο μετοχών.

Τα σενάρια για BP και Eni

Ο διαγωνισμός για τους ελληνικούς υδρογονάνθρακες είναι σε εξέλιξη και οι πληροφορίες φέρουν τους δύο ευρωπαϊκούς πετρελαϊκούς κολοσσούς BP και Eni να πέρασαν από το data room της Ελληνικής Διαχειριστικής Εταιρείας Υδρογονανθράκων και Ενεργειακών Πόρων (ΕΔΕΥΕΠ).

Οι δύο όμιλοι δεν έχουν φανερώσει τις κινήσεις τους για τον ελληνικό διαγωνισμό. Η συμμετοχή τους θα φανεί κατά πάσα πιθανότητα στο παρά πέντε της καταληκτικής ημερομηνίας. Μία τακτική την οποία ακολουθούν ούτως ή άλλως όλοι οι συμμετέχοντες σε τέτοιους διαγωνισμούς.

Πηγή: ot.gr