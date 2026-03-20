Στον επαναπροσδιορισμό του ύψους του κατώτατου μισθού – με ιδιαιτέρως συγκρατημένες διαθέσεις εξαιτίας του ρευστού γεωπολιτικού περιβάλλοντος στη Μέση Ανατολή – προχωρεί το επόμενο δεκαπενθήμερο η κυβέρνηση. Ετσι οι αρχικές αισιόδοξες προοπτικές για αυξήσεις από 50 έως 70 ευρώ, ώστε να ικανοποιηθεί έναν χρόνο νωρίτερα ο στόχος για μισθό στα 950 ευρώ, μετριάζονται και επικρατεί πλέον το σενάριο για αύξηση 4,5%, δηλαδή 40 ευρώ, η οποία διαμορφώνει τον νέο κατώτατο μισθό στα 920 ευρώ από την 1η Απριλίου 2026.

Η αβεβαιότητα και οι αναμενόμενες οικονομικές επιπτώσεις του πολέμου στην εγχώρια αγορά άλλαξαν δραματικά την υφιστάμενη εξίσωση γύρω από την επικείμενη αύξηση του κατώτατου μισθού, καθώς οι ανατιμήσεις στην ενέργεια και στα καύσιμα θεωρούνται βέβαιες και αναμένεται να επηρεάσουν άμεσα τον πληθωρισμό και μια σειρά αγαθών. Σε αυτό το περιβάλλον η κυβέρνηση καλείται να επιλέξει το «συντηρητικό σενάριο» της αύξησης, η οποία θα κυμαίνεται κοντά στα 40 ευρώ, ανεβάζοντας τον νέο κατώτατο στα 920 ευρώ από τα 880 ευρώ που είναι σήμερα.

Δηλαδή, ο στόχος για προσέγγιση του νέου κατώτατου μισθού στα 950 ευρώ μετατίθεται οριστικά για το 2027, όπως προβλεπόταν στην αρχική κυβερνητική δέσμευση.

Η αναπροσαρμογή του κατώτατου μισθού

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι πριν από το ξέσπασμα του πολέμου στη Μέση Ανατολή υπήρχαν σκέψεις στο κυβερνητικό επιτελείο να διαμορφωθεί ο νέος μισθός στα 950 ευρώ από τον φετινό Απρίλιο. Την άποψη αυτή υποστήριζαν όσοι εκτιμούσαν ότι οι βουλευτικές εκλογές θα γίνουν πριν από τον Απρίλιο του 2027 και ως εκ τούτου δεν θα ήταν εφικτή η υλοποίηση της προεκλογικής δέσμευσης για 950 ευρώ κατώτατο μισθό στο τέλος της τετραετίας.

Ωστόσο, η γεωπολιτική κρίση και οι αστάθμητες οικονομικές συνέπειές της βάζουν στην άκρη τις όποιες σκέψεις για υψηλές παροχές στο αμέσως προσεχές διάστημα.

Η αναπροσαρμογή του κατώτατου θα επηρεάσει άμεσα 575.684 εργαζομένους στον ιδιωτικό τομέα – περίπου το 22,8% των μισθωτών – αλλά και σχεδόν 600.000 δημοσίους υπαλλήλους, καθώς ο κατώτατος μισθός λειτουργεί ως ενιαία βάση υπολογισμού και για τον δημόσιο τομέα.

Η αύξηση του κατώτατου θα επηρεάσει και τους βασικούς μισθούς των εργαζομένων του δημόσιου τομέα, καθώς και οι μισθοί αυτοί θα αναπροσαρμοστούν προς τα πάνω. Συγκεκριμένα, από τον Απρίλιο του 2026 θα αυξηθούν κατά το ίδιο ποσό ο κατώτατος μισθός με τον εισαγωγικό μισθό στο Δημόσιο αλλά και όλοι οι βασικοί μισθοί των επόμενων κλιμακίων.

Στον ιδιωτικό τομέα, εφόσον τελικώς επικρατήσει αυτό το σενάριο, οι κατώτατες αποδοχές των εργαζομένων με προϋπηρεσία θα αυξηθούν περαιτέρω με τον εξής τρόπο: Με μία τριετία ο μισθός θα είναι στα 1.016 ευρώ. Με δύο τριετίες θα διαμορφωθεί στα 1.117 ευρώ και με τρεις τριετίες ο μισθός θα ανέλθει στα 1.230 ευρώ.

Η πρώτη σύμβαση

Ωστόσο τις προηγούμενες ημέρες έγινε γνωστή η πρώτη θετική εξέλιξη της αλλαγής του νομικού καθεστώτος για τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Υπεγράφη η πρώτη κλαδική σύμβαση εργασίας, με τη δυνατότητα που δίνει το νέο νομικό καθεστώς στη ΓΣΕΕ να συνεπικουρεί κατά την υιοθέτηση αλλά και στην επέκταση ανάλογων συμβάσεων στο σύνολο του κλάδου.

Η συγκεκριμένη σύμβαση που αφορά τη βιομηχανία ζαχαρωδών θεωρείται βέβαιο ότι θα αποτελέσει τον προπομπό για όσες κλαδικές συμβάσεις πρόκειται να ακολουθήσουν στην προσπάθεια επαναφοράς του θεσμού των κλαδικών συμβάσεων, αλλά και των αμοιβών του ιδιωτικού τομέα.

23.000 εργαζόμενοι

Η κλαδική σύμβαση αφορά 2.000 επιχειρήσεις και 23.000 εργαζομένους στη βιομηχανία ζαχαρωδών. Είναι τριετής (2026-2028) με αυξήσεις που σωρευτικά θα ξεπεράσουν το 20%. Υπογράφηκε – με τη δυνατότητα που δίνει ο νέος νόμος – από την Ομοσπονδία Εργαζομένων Τουρισμού Επισιτισμού, συνεπικουρούμενη από τη ΓΣΕΕ και από την Ενωση Βιομηχανιών – Βιοτεχνιών Ζαχαρωδών Ελλάδας, συνεπικουρούμενη από τον ΣΕΒ. Η υπογραφή της σύμβασης από τη ΓΣΕΕ και τον ΣΕΒ την καθιστά αυτομάτως υποχρεωτικά εκτελεστή από το σύνολο του κλάδου σε πανελλαδικό επίπεδο.

Πάντως μετά από αυτή την εξέλιξη εκτιμάται ότι θα ακολουθήσουν και άλλες κλαδικές συλλογικές συμβάσεις σε κλάδους που παραμένουν – επί σειρά ετών – χωρίς συμβάσεις. Πρόκειται για οικονομικούς κλάδους, όπως είναι ο επισιτισμός, οι βιομηχανίες μετάλλου, οι ασφαλιστικές εταιρείες, οι ναυτιλιακές επιχειρήσεις και τα γραφεία ταξιδιών.