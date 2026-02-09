Στα χρώματα της… αστερόεσσας ντύνεται το επόμενο 20ήμερο η ελληνική κυβέρνηση επιδιώκοντας όλο και περισσότερο την αμερικανική εύνοια στον ενεργειακό τομέα της περιοχής της Ανατολικής Μεσογείου.

Μέχρι τις 24 Φεβρουαρίου οι εξελίξεις ώστε η Ελλάδα να καταστεί ενεργειακή πύλη της Ανατολικής Ευρώπης αλλά και μελλοντικά χώρα παραγωγός φυσικού αερίου θα είναι πυκνές, όπως σημειώνουν αρμόδιες πηγές.

Η υπογραφή στην Αθήνα των συμβάσεων παραχώρησης τεσσάρων θαλασσίων blocks στον αμερικανικό πολυεθνικό κολοσσό Chevron προς έρευνα κι εκμετάλλευση πιθανών κοιτασμάτων φυσικού αερίου αλλά και ένα ραντεβού στην Ουάσιγκτον για τον Κάθετο Διάδρομο αποτελούν τα δύο νέα ορόσημα στην ενεργειακή πολιτική της χώρας αλλά και στο γεωπολιτικό σχέδιο των ΗΠΑ για την επέκταση της επιρροής τους στα νέα δεδομένα που φέρνει το τέλος του ρωσικού φυσικού αερίου στην Ευρώπη.

Υπογραφές

Μέχρι τις 20 Φεβρουαρίου, λοιπόν, αναμένεται να αφιχθούν στην Αθήνα υψηλόβαθμα στελέχη της αμερικανικής Chevron ώστε να υπογράψουν με την ηγεσία, υπό τον Σταύρο Παπασταύρου του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, και τη διοίκηση της Ελληνικής Διαχειριστικής Εταιρείας Υδρογονανθράκων και Ενεργειακών Πόρων (ΕΔΕΥΕΠ) τις συμβάσεις παραχώρησης στα θαλάσσια blocks «Νότια Πελοπόννησος», «Α2», «Νότια της Κρήτης I» και «Νότια της Κρήτης II». Εταίρος της Chevron είναι η HELLENiQ ENERGY και η συνολική έκταση των τεσσάρων θαλάσσιων περιοχών που θα ερευνήσουν υπολογίζεται σε 47.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Οι συμβάσεις μέχρι τον Μάρτιο θα υποβληθούν στη Βουλή προκειμένου να ψηφιστούν και να κυρωθούν.

Στη συνέχεια ανοίγει ο δρόμος για την εκτέλεση των σεισμικών ερευνών. Στο τέταρτο τρίμηνο της χρονιάς θα πρέπει να έχει εγκριθεί το Περιβαλλοντικό Σχέδιο Δράσης, όπως προβλέπει το ενιαίο σχέδιο κυβερνητικής πολιτικής για το 2026. Οι σεισμικές έρευνες εκτιμάται ότι θα λάβουν χώρα προς το τέλος της χρονιάς με αρχές του 2027.

Η συμφωνία Chevron – Τουρκίας

Σημειώνεται ότι την Πέμπτη η Chevron υπέγραψε συμφωνία με την Τουρκία με αντικείμενο κοινές έρευνες πετρελαίου και φυσικού αερίου. Η επέκταση της δραστηριότητάς της στις έρευνες για υδρογονάνθρακες σηματοδοτεί και το ενδιαφέρον του αμερικανικού παράγοντα για την ενίσχυση της γεωπολιτικής επιρροής στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.

Τα κοιτάσματα της περιοχής, ενεργά και προς διερεύνηση, αναμένεται να αποτελέσουν τη νέα πηγή εφοδιασμού της Ευρώπης μετά το τέλος από το 2027 των εισαγωγών φυσικού αερίου στις χώρες της Γηραιάς Ηπείρου. Υπενθυμίζεται ότι η ΕΕ με Κανονισμό απαγορεύει σταδιακά από το 2027 τη διακίνηση του καυσίμου που ελέγχει το Κρεμλίνο.

Ο Κάθετος Διάδρομος, το δίκτυο των αγωγών μεταφοράς φυσικού αερίου των χωρών της Ελλάδας, της Βουλγαρίας, της Ρουμανίας, της Μολδαβίας και της Ουκρανίας, είναι μία πύλη που θέλουν οι ΗΠΑ να ανοίξει, προκειμένου να διακινείται το αμερικανικό φυσικό αέριο στην ανατολική πλευρά της Ευρώπης.

Η Ελλάδα μετά τις συμφωνίες που υπογράφηκαν τον περασμένο Νοέμβριο στην Αθήνα, από την ATLANTIC των AKTOR – ΔΕΠΑ Εμπορίας, για την εισαγωγή αμερικανικού LNG και τη διακίνησή του μέσα από τον Κάθετο Διάδρομο, διεκδικεί την άρση εμποδίων για την πλήρη ενεργοποίηση του συγκεκριμένου δικτύου των αγωγών.

Ο Κάθετος Διάδρομος

Το ενδιαφέρον του Λευκού Οίκου, όπως δείχνουν και οι τελευταίες δηλώσεις από την Αθήνα του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρου Παπασταύρου, αλλά και του Τζόσουα Βολτζ, Special Envoy for Global Energy Integration, του υπουργείου Ενέργειας των ΗΠΑ, είναι στην ολοκληρωμένη λειτουργία του Κάθετου Διαδρόμου.

Οι τελευταίες δημοπρασίες που έγιναν τον Δεκέμβριο και πριν από λίγες ημέρες για τη δέσμευση χωρητικότητας ποσοτήτων LNG, προκειμένου να καλυφθούν ενεργειακές ανάγκες χωρών της Βαλκανικής και της Ουκρανίας, ήταν άγονες. Το ενδιαφέρον ήταν από μηδαμινό ως ισχνό.

Κάτι που πυροδότησε και τη δριμεία κριτική του Αλέξανδρου Εξάρχου (AKTOR) στις Βρυξέλλες, ενώ ανάλογες αιχμές άφησε και ο Παπασταύρου μιλώντας για «παιδικές ασθένειες».

Η Κομισιόν, σύμφωνα με όσα της καταλογίζουν, δεν έχει τρέξει το αναγκαίο ρυθμιστικό πλαίσιο, προκειμένου να διεξαχθούν με σύννομο τρόπο οι διαγωνισμοί. Ετσι οι traders δεν μπήκαν καν στη διαδικασία συμμετοχής στους διαγωνισμούς.

Ο Λευκός Οίκος, όπως αποκάλυψε ο Τζόσουα Βολτζ, συγκαλεί για τις 24 Φεβρουαρίου μίνι υπουργική σύνοδο των χωρών του Κάθετου Διαδρόμου με τη συμμετοχή και εταιρειών προκειμένου να εξετάσουν και να αναλάβουν πρωτοβουλίες για την άρση των εμποδίων στον Κάθετο Διάδρομο. Σχετική παρέμβαση έκανε και η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα Κίμπερλι Γκίλφοϊλ.

Το φυσικό αέριο

Η ενέργεια και συγκεκριμένα η αγορά της Ανατολικής Ευρώπης ανοίγει μεγάλες μπίζνες για το αμερικανικό LNG. Αξίζει να τονιστεί ότι οι χώρες του λεγόμενου Κάθετου Διαδρόμου του δικτύου των αγωγών μεταφοράς φυσικού αερίου Ελλάδας, Βουλγαρίας, Ρουμανίας, Μολδαβίας και Ουκρανίας καταναλώνουν περί τα 50 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα.

Οι προβλέψεις για το 2030 δείχνουν κατανάλωση 68 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα φυσικού αερίου. Ουσιαστικά σε πέντε χρόνια θα απαιτηθούν περί τα 18 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα, ενώ την ίδια στιγμή από το 2028, οπότε και θα απαγορευτεί το ρωσικό αέριο, θα προκύψουν επιπλέον ανάγκες 15 με 16 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα αερίου.