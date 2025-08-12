Η σύγκρουση που μαίνεται στη διάρκεια των τριών τελευταίων δεκαετιών στον κλάδο της ιδιωτικής υγείας, μεταξύ των ασφαλιστικών εταιρειών και των ιδιωτικών νοσηλευτηρίων, έχει τελικά νικητή! Πρόκειται για τα ιδιωτικά νοσηλευτήρια – τα οποία, εν παρόδω, οφείλουν τη ραγδαία ανάπτυξή τους στον κλάδο υγείας των ασφαλιστικών εταιρειών!

Από την άλλη πλευρά, οι ασφαλιστικές εταιρείες, προκειμένου να βελτιώσουν τους οικονομικούς τους δείκτες και ιδιαίτερα την κερδοφορία τους, στο διάστημα των τελευταίων πέντε χρόνων, αυξάνουν με υψηλούς ρυθμούς τα νοσοκομειακά ασφάλιστρα. Και το θύμα, εν προκειμένω, είναι ο απλός ασφαλισμένος! Αυτό καταγράφεται, μεταξύ άλλων, στην έκθεση της Επιτροπής Ανταγωνισμού, που δόθηκε στη δημοσιότητα την περασμένη Τρίτη και αφορά την εξέταση των κλάδων, τόσο της ιδιωτικής υγείας όσο και του κλάδου υγείας των ασφαλιστικών εταιρειών.

Αύξηση του τζίρου

Μάλιστα, είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι – σύμφωνα με τις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις –, όπως σημειώνεται χαρακτηριστικά, «παρατηρείται μεσοπρόθεσμα μια διατήρηση ή ουσιαστική βελτίωση της λειτουργικής κερδοφορίας (EBITDA, ως ποσοστό του κύκλου εργασιών) των εταιρειών». Και επισημαίνει ότι οι επτά κυριότερες κλινικές του ομίλου HHG, ως σύνολο, βελτίωσαν το EBITDA το 2019, κατά 6,5 ποσοστιαίες μονάδες (από 15,9% το 2018 σε 22,4%), το οποίο διατηρήθηκε σε αυτά τα επίπεδα μέχρι και το 2023, ενώ παράλληλα επετεύχθη αύξηση του κύκλου εργασιών κατά 24% συνολικά, για την περίοδο 2019-2023! Πρόκειται για τον μεγαλύτερο ιδιωτικό όμιλο του κλάδου υγείας, που ανήκε ως πρόσφατα στο fund CVC!

Και συμπληρώνει η έκθεση ότι επίσης η Ημιθέα/Blantyre, στην οποία ανήκε το Ερρίκος Ντυνάν – μέχρι πρόσφατα –, που όλη την περίοδο από το 2016 ως το 2023 παρουσίαζε αρνητικό EBITDA (από -32%), το 2023 το είχε σχεδόν μηδενίσει (-1,4%). Από την άλλη πλευρά, το Ιατρικό Αθηνών παρουσιάζει διαχρονική σταθερότητα στο EBITDA, περί το 12%, ενώ την περίοδο 2019-2023 παρουσίασε αύξηση κύκλου εργασιών κατά 33% συνολικά!

Tάση μεγέθυνσης

Επ’ αυτού μάλιστα σημειώνει η έκθεση ότι «στην Ελλάδα συνολικά η ασφάλιση υγείας παρουσιάζει τάση μεγέθυνσης, την τελευταία πενταετία. Σύμφωνα με στοιχεία της ΕΑΕΕ και την έρευνα που διεξήχθη, η αξία των ασφαλίστρων σε συμβόλαια ασφάλισης υγείας, ξεπέρασε το 2023 το 1 δισ. ευρώ, ενώ ο ρυθμός μεγέθυνσης κινείται περίπου στο 10%, τη διετία 2023-2024. Η μεγαλύτερη αύξηση καταγράφηκε στη διετία 2023-2024».

Είναι ακριβώς η ίδια περίοδος που οι ασφαλιστικές εταιρείες προχώρησαν σε υψηλές αυξήσεις, κάθε χρόνο, των ασφαλίστρων υγείας – μέχρι και σε διψήφια ποσοστά! Και στις αρχές του 2025, «έσκασε» το θέμα, με αποτέλεσμα την κυβερνητική παρέμβαση, η οποία κατήργησε τον δείκτη «ιατρικού πληθωρισμού» του ΙΟΒΕ και χρησιμοποιείται ο «υποδείκτης» ιδιωτικής ασφάλισης υγείας της ΕΛΣΤΑΤ.

Καμπανάκια

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού κρούει παράλληλα τον κώδωνα για τον σχεδιασμό και την εφαρμογή του νέου Ετήσιου Δείκτη Αναπροσαρμογής μακροχρόνιων ασφαλίσεων υγείας (ΕΔΑ), που θα αντικαταστήσει τον Ενιαίο Δείκτη Υγείας (ΕΔΥ). Όπως επισημαίνει, πέραν των προβληματισμών που ανάγονται στη διαφάνεια των συμβατικών όρων και στην αντικειμενικότητα, την καταλληλότητα, την επαληθευσιμότητα και την προσβασιμότητα των παραγόντων που θα ληφθούν υπόψη για τη διαμόρφωση του δείκτη – ζητήματα που ανάγονται κατεξοχήν στην προστασία των καταναλωτών και τα οποία είναι αμφίβολο ότι αντιμετωπίζει επαρκώς η νέα ρύθμιση –, δημιουργείται ένας γενικότερος προβληματισμός σχετικά με το ενδεχόμενο πρόκλησης σοβαρών στρεβλώσεων στον ανταγωνισμό στον ευρύτερο κλάδο ασφάλισης υγείας από τη σύνδεση της μεταβολής τιμών με έναν δείκτη, ιδίως αν αυτός διαμορφώνεται στη βάση ενός ιδιαιτέρα μικρού αριθμού ασφαλιστικών προγραμμάτων, με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά (γήρανση ασφαλισμένων, αυξημένος αριθμός περιστατικών, κ.λπ.).

Η χρήση δεικτών ενδέχεται να αμβλύνει τις ανταγωνιστικές πιέσεις στις ασφαλιστικές εταιρείες και να ενθαρρύνει τη σιωπηρή συμπαιγνία, λειτουργώντας ως εστιακό σημείο («focal point») για τον καθορισμό τιμών.

Στρέβλωση

Η Επιτροπή εκτιμά επίσης ότι η αυξημένη πρόσβαση σε δεδομένα υγείας πολιτών από ασφαλιστικές εταιρείες υγείας μπορεί να οδηγήσει σε στρέβλωση του ανταγωνισμού και σε αύξηση της δύναμης της αγοράς συγκεκριμένων παρόχων ασφαλιστικών υπηρεσιών υγείας. Επίσης, δεν αποκλείει τη διακριτική μεταχείριση εις βάρος κατηγοριών πολιτών και σε μειωμένη πρόσβασή τους σε υπηρεσίες υγείας και ασφάλισης.

Επιπλέον, η κλαδική έρευνα της ΕΑ ανέδειξε το ζήτημα της διακριτικής τιμολόγησης πελατών και της αδιαφάνειας στην τιμολόγηση των υπηρεσιών υγείας, γεγονός που καθιστά εξαιρετικά δυσχερή τη σύγκριση υπηρεσιών και την επαλήθευση των χρεώσεων, με βάση τους δημοσιευμένους τιμοκαταλόγους των ιδιωτικών κλινικών.

Διαφάνεια

Η ΕπΑντ προτείνει την κωδικοποίηση/τυποποίηση των υπηρεσιών/προϊόντων των τιμοκαταλόγων, ώστε να διευκολυνθεί περαιτέρω ο καταναλωτής στη σύγκριση των τιμών, να ενισχυθεί η διαφάνεια και εν τέλει η καταναλωτική συνείδηση, ενισχύοντας εμμέσως τον ανταγωνισμό στον κλάδο. Εκτιμά ότι η ενίσχυση της πληροφόρησης των καταναλωτών και της διαφάνειας, αναφορικά με τους όρους των ασφαλιστηρίων συμβολαίων υγείας, εκτιμάται ότι θα συνεισφέρει στη βελτίωση της θέσης του καταναλωτή για την αναζήτηση ασφαλιστικής εταιρείας, που θα καλύψει τις ανάγκες του και θα του προσδώσει καλύτερη διαπραγματευτική θέση, το οποίο θα ενισχύσει τον ανταγωνισμό μεταξύ των ασφαλιστικών εταιρειών.

Θεωρεί επίσης σκόπιμο τον περαιτέρω εξορθολογισμό του ρυθμιστικού πλαισίου για τη λειτουργία των ιδιωτικών κλινικών (εγχείρημα που εκκίνησε ήδη με τον ν. 4600/2019), προκειμένου να καταστεί ευχερέστερη η αύξηση της δυναμικότητάς τους, για να ανταποκριθούν στην αυξανόμενη ζήτηση σε ιδιωτικές υπηρεσίες υγείας.

Oι κύριοι όμιλοι

Ενδιαφέρον επίσης έχει η αποτύπωση του επιχειρηματικού χάρτη του κλάδου της ιδιωτικής υγείας, όπως αναφέρεται στην έκθεση της Επιτροπής Ανταγωνισμού.

Ειδικότερα, οι κύριοι ιδιωτικοί όμιλοι παρόχων υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Φροντίδας Υγείας είναι: α) ο όμιλος Hellenic Healthcare Group (ο οποίος πλέον ανήκει στο επενδυτικό σχήμα ADQ των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων), β) ο όμιλος Ιατρικού Αθηνών, γ) ο όμιλος Ιασώ, δ) ο όμιλος Ημιθέα (που ανήκει στο επενδυτικό σχήμα Blantyre), ε) ο όμιλος Βιοϊατρική. Μεταξύ των παρόχων που δεν εντάσσονται σε ευρύτερα επιχειρηματικά σχήματα/ομίλους, οι τρεις μεγαλύτεροι σε όρους κύκλου εργασιών είναι η Ευρωκλινική Αθηνών ΑΕ, η Νοσηλευτική ΑΕ (κλινική Αγ. Λουκάς – Θεσσαλονίκη) και η Κλινική Δραγίνη ΑE (Mediterraneo Hospital). Ενδεικτικά, το 2023 οι τρεις αυτοί πάροχοι είχαν αθροιστικά κύκλο εργασιών περί τα 158 εκατ. ευρώ.