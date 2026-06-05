Κάντε TO BHMA προτιμώμενη πηγή

Διάβασα με μεγάλη προσοχή τα 300+1 ονόματα που υπογράφουν την ιδρυτική διακήρυξη της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης (ΕΛ.Α.Σ.) που κατατέθηκε στον Άρειο Πάγο. Στάθηκα σε ένα όνομα που με ξάφνιασε, αν και τον είδα στη συγκέντρωση του Αλέξη Τσίπρα πριν λίγες ημέρες στην πλατεία του Θησείου όταν ανακοίνωσε το νέο του κόμμα. Η αναφορά για τον Κωστή Δήμτσα, δημοσιογράφο και στενό συνεργάτη του Αρχιεπισκόπου Αθηνών κ. Ιερωνύμου που υπογράφει την διακήρυξη της ΕΛ.Α.Σ. και προκαλεί από χθες μεγάλη συζήτηση και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Να σημειώσω ότι ο Δήμτσας ήταν από τα πρόσωπα που είχαν κρατήσει ανοικτό το δίαυλο της επικοινωνίας μεταξύ της Αρχιεπισκοπής και του Μεγάρου Μαξίμου επί πρωθυπουργίας Τσίπρα και ήταν ένα πρόσωπο που έκανε και τη «γέφυρα» πολλές φορές, ειδικά σε περιόδους κρίσης. Πέρα όμως από τον Διευθυντή της φιλανθρωπικής οργάνωσης «Η Αλληλεγγύη» της Αρχιεπισκοπής, και ο κ. Ιερώνυμος έχει εκφραστεί αρκετές φορές, μάλιστα τελευταία φορά ήταν δημόσια πριν μήνες, για τον πρώην Πρωθυπουργό. Με όλα αυτά δεν ξαφνιάστηκαν όταν άκουσα, αντί για τη «δεξιά του Κυρίου», την «αριστερά του Κυρίου»!

Ζανέτ Τσίπρα υπέρ Κ. Δήμτσα

Η στήριξη του Κ. Δήμτσα στο εγχείρημα του Αλ. Τσίπρα έχει προκαλέσει μεγάλη συζήτηση και σε πολιτικούς αλλά και εκκλησιαστικούς κύκλους, ενώ είδα και ποικίλα σχόλια και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με κορυφαίο το εξής: «Κύριε ελέησον, βλέπω τον Τσίπρα γονυπετή στο Άγιον όρος…».

Στη διαδικτυακή αντιπαράθεση όμως αλίευσα και τα όσα έγραψε η αδελφή του πρώην Πρωθυπουργού, η Ζανέτ Τσίπρα που στήριξε ουσιαστικά τον Κ. Δήμτσα. Σε κάποια σχόλια μάλιστα, αναρωτήθηκε «πού είναι δηλαδή το πρόβλημα;». Και όταν της ετέθη το ερώτημα «έγινε αριστερός ή είναι σύνδεσμος με τον υψηλά ιστάμενο κλήρο;», η Ζ. Τσίπρα, απάντησε: «…να ρωτήσεις τον ίδιο. Δεν μιλώ εξ ονόματος άλλων».

Newsletter Η ιστορική στήλη του Βήματος στο inbox σου Γίνε μέλος του καθημερινού newsletter που αποκαλύπτει όσα συμβαίνουν στο πολιτικό παρασκήνιο και απόκτησε πρόσβαση σε αποκλειστικό περιεχόμενο. ΕΓΓΡΑΦΗ

Στην Αρχιεπισκοπή Παππάς και Δούρου

Ξαφνιάστηκε η καλή πηγή μου όταν έμαθε ότι τις τελευταίες ημέρες, πέρασαν το κατώφλι της Αρχιεπισκοπής Αθηνών, δυο κεντρικά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, ο Νίκος Παππάς και η Ρένα Δούρου. Δεν πήγαν μαζί, αλλά σε διαφορετικές ημέρες και έμαθα ότι συναντήθηκαν με τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών κ. Ιερώνυμο με τον οποίο είχαν εκτενή συζήτηση για τις τρέχουσες εξελίξεις. Ενδιαφέρουσες συνάξεις.

***

Περισσός κατά Τσίπρα… Από τη γενέτειρά του Λαμία εκτόξευσε τα πυρά του ο Δημήτρης Κουτσούμπας κατά των νέων πολιτικών σχημάτων του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καρυστιανού. Το ΚΚΕ, το οποίο βλέπει έστω και μια μικρή απειλή για το ευρύτερο εκλογικό του ακροατήριο, επιχειρεί να «στεγανοποιήσει» τον χώρο του και ανοίγει «μέτωπα» τόσο με την ΕΛ.Α.Σ. όσο και με την Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Έτσι, από το βήμα κομματικής εκδήλωσης στην πρωτεύουσα της Φθιώτιδας, ο Κουτσούμπας δήλωσε ότι «δεν κομίζουν τίποτα το “νέο”, εκτός από κάποιο ίσως ευτελές περιτύλιγμα, κόμματα σαν αυτό του Τσίπρα, ο οποίος έγινε Πρωθυπουργός εμπορευόμενος τις ελπίδες ενός λαού, και τελικά του φόρτωσε ένα τρίτο βάρβαρο μνημόνιο, ξέπλυνε και υπηρέτησε τις συμμαχίες με τον Τραμπ και τον Νετανιάχου, έσπειρε την απογοήτευση και έφερε τον Μητσοτάκη “καβάλα στ’ άλογο”». Όπως είπε, «τώρα, με την απροκάλυπτη στήριξη της ίδιας της κυβέρνησης και άλλων επιτελείων του συστήματος, επιχειρεί να ανακαινίσει το “μαγαζί” του παλιού ΣΥΡΙΖΑ, μαζεύοντας τα κομμάτια του, μήπως και καταφέρει να εγκλωβίσει μέρος της λαϊκής δυσαρέσκειας, βγάζοντας και πάλι λάδι το ίδιο το σύστημα, κάνοντάς του τη βρώμικη δουλειά, όπως πολύ καλά ξέρει».

…και κατά Καρυστιανού

Αλλά και για την Μαρία Καρυστιανού ήταν σκληρός: «Το ίδιο ισχύει και για το κόμμα της κυρίας Καρυστιανού το οποίο, πίσω από θολές και γενικόλογες διακηρύξεις, επιχειρεί να θολώσει τον συγκλονιστικό αγώνα για να υπάρξει δικαίωση των αθώων θυμάτων για το έγκλημα των Τεμπών, και να τον μετατρέψει σε μια αυταπάτη για τη δήθεν “κάθαρση” με ημίμετρα όλης αυτής της εγγενούς βρωμιάς και της εκμετάλλευσης ενός συστήματος». Όπως, μάλιστα, διαπιστώνει, «ο αγώνας ανήκει σε όλον τον λαό και τη νεολαία, που τον έδωσε και συνεχίζει να τον δίνει, με όλους τους συγγενείς των θυμάτων και με τον Σύλλογό τους, μακριά από τις διάφορες ακροδεξιές “περσόνες” που πλαισιώνουν το μόρφωμά της».

***

Το «Big Bang» και ο Βούτσης

Στο «Big Bang» που προκλήθηκε από την πολυδιάσπαση του ΣΥΡΙΖΑ και τις περιπέτειες που ακολούθησαν μετά από το πολύ αρνητικό αποτέλεσμα των προηγούμενων εκλογών, αναφέρθηκε σε τηλεοπτική του συνέντευξη ο πρώην Πρόεδρος της Βουλής Νίκος Βούτσης. Στον βαθμό που υπήρξε ένας εκ των στυλοβατών του νεοεκλεγμένου τότε (2008) προέδρου του ΣΥΝ/ΣΥΡΙΖΑ Αλέξη Τσίπρα, έχει ενδιαφέρον πώς βλέπει σήμερα το εγχείρημα του πολιτικού του «επιγόνου». «Το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα είναι και διαμορφώνεται ως επιλογή ενός προσωποπαγούς κόμματος. Θεωρεί ως μειονέκτημα την αναζήτηση συνεργασιών και συμμαχιών, αγνοεί τη συμβολή της παράδοσης και της ιστορικότητας της Αριστεράς, δεν αναφέρεται καθόλου στον πρωτεύοντα ρόλο των μαζικών κινημάτων, κατ’ ανάγκη λοιπόν “στρογγυλεύει” τις θέσεις του», είπε ο Βούτσης, ο οποίος είχε συνταχθεί με την Νέα Αριστερά.

Μάλιστα αναφερθείς στον πολιτικο-ιδεολογικό αυτοπροσδιορισμό του νέου φορέα Τσίπρα (ριζοσπαστική Αριστερά-σοσιαλδημοκρατία-πολιτική οικολογία), είπε πως «είναι λάθος να θεωρούμε πως η οικολογία, η σοσιαλδημοκρατία και η Αριστερά-με όποιο πρόσημο κι αν της βάλεις- μπορούν να συνυπάρξουν μέσα σε ένα μοντέλο κάπως λαϊκίστικο (ποπουλίστικο), λατινοαμερικάνικου τύπου»…