Προς υλοποίηση βαίνουν τα σχέδια της κινεζικής MG να αποκτήσει τη δική της βιομηχανική μονάδα σε ευρωπαϊκό έδαφος έως το 2027. Βάσει των νεότερων εξελίξεων η MG ανακοίνωσε ότι έχει περιορίσει την «αναζήτηση» σε πέντε ευρωπαϊκές χώρες χωρίς ωστόσο προς το παρόν να αποκαλύπτει ποιες είναι οι φιναλίστ για το ευρωπαϊκό της εργοστάσιο το οποίο θα την απαλλάξει από δασμούς που φτάνουν έως και το 47% για τα κινεζικής παραγωγής EV της με δεδομένο ότι η MG ανήκει στην SAIC η οποία βαρύνεται με το υψηλότερο ποσοστό ευρωπαϊκών δασμών.

«Ήρθε η στιγμή να αποκτήσουμε παραγωγή στην Ευρώπη. Βλέπουμε τους εαυτούς μας ως τοπική φίρμα» δήλωσε χαρακτηριστικά ο επικεφαλής των ευρωπαϊκών δραστηριοτήτων της MG για την Ευρώπη, William Wang. Να σημειωθεί ότι συνολικά οι πωλήσεις της MG στην Ευρώπη κατά το 2025 αυξήθηκαν κατά 26% σε 307.282 μονάδες. Ωστόσο, οι πωλήσεις των αμιγώς ηλεκτρικών της φίρμας στην ευρωπαϊκή επικράτεια «πληγώθηκαν» από τους παραπάνω δασμούς καταγράφοντας μείωση 33% σε 48.479 μονάδες σε σχέση με το 2024.

Η MG θα είναι θεωρητικά η τέταρτη κινεζική φίρμα που θα αποκτήσει βιομηχανική μονάδα στην Ευρώπη μετά την BYD η οποία θα λειτουργήσει το δικό της εργοστάσιο στην Ουγγαρία μέσα στο 2026. Την Chery η οποία συναρμολογεί τα μοντέλα της στο πρώην εργοστάσιο της Nissan στη Βαρκελώνη και τη Leapmotor η οποία σε συνεργασία με τoν όμιλο Stellantis όπου ανήκει θα ξεκινήσει την παραγωγή αυτοκινήτων στην Ισπανία. Η απόκτηση παραγωγικής μονάδας σε ευρωπαϊκό έδαφος είναι κρίσιμη για τους κινέζους κατασκευαστές όχι μόνο με φόντο τους δασμούς ή το νεότερο καθεστώς χαμηλής τιμής που απαιτεί ειδική διαπραγμάτευση με τους αρμόδιους ευρωπαϊκούς θεσμούς για κάθε μοντέλο ξεχωριστά αλλά και υπό το πρίσμα των υπό διαβούλευση κανόνων της ΕΕ οι οποίες θα πριμοδοτούν τα ηλεκτροκίνητα μόνο εφόσον ένα μεγάλο μέρος των εξαρτημάτων τους παράγεται στην ΕΕ.

Σε ό,τι αφορά ειδικά την MG, οι ιθύνοντες της φίρμας φαίνεται να προκρίνουν να κατασκευάσουν εξαρχής το δικό τους εργοστάσιο στην Ευρώπη αντί της απόκτησης κάποιας ήδη υφιστάμενης βιομηχανικής μονάδας αυτοκινητοβιομηχανίας.

«Πρέπει να πάρουμε τη σωστή απόφαση. Αν δεν καταλήξουμε στη σωστή τοποθεσία όπου θα έχουμε την υποστήριξη της τοπικής κυβέρνησης ή όπου δεν θα υπάρχουν οι απαιτούμενη προμηθευτές θα έχουμε πρόβλημα. Για αυτό και δεν χρειάζεται να πάρουμε την απόφαση γρήγορα. Επίσης παρόλο που υπάρχουν αχρησιμοποίητα εργοστάσια στην Ευρώπη οι ιδιοκτήτες τους δεν δείχνουν να θέλουν απαραιτήτως να τα μοιραστούν με εμάς», δήλωσε σχετικά ο William Wang.

Παράλληλα, αξίζει να σημειωθεί ότι η MG ανακοίνωσε την σημαντική διεύρυνση της ευρωπαϊκής της γκάμας η οποία προς το παρόν περιλαμβάνει 10 μοντέλα. Για την ακρίβεια, σχεδιάζει να προσθέσει ακόμα οκτώ νέα μοντέλα στο portfolio της σε διάστημα διετίας, μεταξύ των οποίων θα περιλαμβάνονται ένα μεγάλο plug-in υβριδικό SUV το οποίο αναμένεται να κάνει την εμφάνισή του φέτος, ένα μικρό ηλεκτρικό με μήκος 4,0 μέτρων το οποίο θα εμφανιστεί το 2027.