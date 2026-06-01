Ο Μάριος Οικονόμου άφησε την τελευταία του πνοή λίγες ημέρες μετά το σοβαρό τροχαίο ατύχημα στο οποίο ενεπλάκη στα Ιωάννινα, ενώ οδηγούσε τη μοτοσικλέτα του.

Ο 33χρονος πρώην ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ, του ΠΑΣ Γιάννινα και του Παναιτωλικού νοσηλευόταν σε ιδιαίτερα κρίσιμη κατάσταση στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων, όπου οι γιατροί κατέβαλαν υπεράνθρωπες προσπάθειες για να τον κρατήσουν στη ζωή, χωρίς όμως αποτέλεσμα, λόγω της σοβαρότητας των τραυμάτων του.

Η είδηση του θανάτου του έχει προκαλέσει θλίψη στον χώρο του ελληνικού ποδοσφαίρου, καθώς είχε αγωνιστεί σε σημαντικές ομάδες και ήταν ιδιαίτερα αγαπητός σε φιλάθλους και συνεργάτες.

Το τροχαίο σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου 23 Μαΐου 2026 στη Λεωφόρο Στρατηγού Μακρυγιάννη στα Ιωάννινα, όταν, υπό συνθήκες που διερευνώνται, συγκρούστηκαν Ι.Χ. επιβατικό όχημα και η μοτοσικλέτα που οδηγούσε ο 33χρονος ποδοσφαιριστής.

Η ανακοίνωση του ΠΑΣ Γιάννινα

«Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ

ΠΕΝΘΕΙ ΤΟΝ ΜΑΡΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

Σήμερα η οικογένεια του ΠΑΣ Γιάννινα πενθεί. Ο Μάριος Οικονόμου , ένα παιδί που κέρδισε την αγάπη και τον σεβασμό όλων μας, έφυγε πρόωρα από κοντά μας.

Περάσαμε μαζί στιγμές χαράς, προσπάθειας αγώνα. Πάντα με χαμόγελο, πάντα με καλοσύνη.

Στους δικούς του ανθρώπους, στον Πρόεδρό μας και πατέρα του Γιώργο Οικονόμου και την οικογένειά του, εκφράζουμε τη βαθύτερη συμπαράστασή μας και τα πιο ειλικρινή μας συλλυπητήρια.

Η μνήμη του θα παραμείνει ζωντανή σε όλους μας.

Μάριε, θα σε θυμόμαστε με αγάπη. Αιωνία σου η μνήμη», γράφει σε ανακοίνωσή του ο ΠΑΣ Γιάννινα.