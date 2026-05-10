Μια κινηματογραφική καταγγελία το βράδυ του Σαββάτου 9/5 οδήγησε τις αστυνομικές αρχές της Θεσσαλονίκης στην εξιχνίαση μιας άγριας δολοφονίας. Δύο άνδρες βρίσκονται ήδη στα χέρια της ΕΛ.ΑΣ., έχοντας ομολογήσει το έγκλημα, ενώ οι έρευνες επικεντρώνονται πλέον στον εντοπισμό της σορού στον ποταμό Λουδία.

Η καταγγελία που αποκάλυψε το έγκλημα

Όλα ξεκίνησαν όταν ένας πολίτης σταμάτησε περιπολικό στα Μάλγαρα, μεταφέροντας μια ανατριχιαστική μαρτυρία: οι δύο γιοι του είχαν δει δύο άτομα να φορτώνουν ένα άψυχο σώμα σε αυτοκίνητο. Ο μάρτυρας υπέδειξε το ακριβές σημείο και έδωσε τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος, δίνοντας το έναυσμα για μια άμεση επιχείρηση αναφέρει το grtimes.

Τα ευρήματα και οι συλλήψεις

Οι αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο εντόπισαν κάλυκες, επιβεβαιώνοντας αμέσως τη χρήση όπλων. Από την έρευνα προέκυψε ότι το όχημα ανήκε σε έναν από τους υπόπτους και τη σύζυγό του. Μετά από συντονισμένες ενέργειες, προσήχθησαν τέσσερα άτομα, εκ των οποίων οι δύο συνελήφθησαν.

Η ομολογία και το χρονικό της συμπλοκής

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, οι συλληφθέντες παραδέχθηκαν την πράξη τους. Το φονικό φαίνεται πως εκτυλίχθηκε μέσα σε σπίτι στα Μάλγαρα, όπου τρεις Έλληνες και δύο Ρομά είχαν συναντηθεί.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης ξέσπασε άγριος καυγάς μεταξύ των τριών Ελλήνων. Στην κορύφωση της έντασης, ένας από τους άνδρες άρπαξε το όπλο ενός άλλου παρευρισκόμενου και πυροβόλησε θανάσιμα το θύμα.

Η εξαφάνιση της σορού

Οι δράστες φέρονται να υποστήριξαν ότι, μετά τη δολοφονία, μετέφεραν το πτώμα και το πέταξαν στην περιοχή του Λουδία. Αυτή την ώρα, οι έρευνες των Αρχών βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη για τον εντοπισμό της σορού στο ποτάμι και την ταυτοποίηση του θύματος.