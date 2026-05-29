Εν αναμονή μιας ειρηνευτικής συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ – Ιράν και εν μέσω των προσδοκιών που έχουν δημιουργηθεί προς αυτήν την κατεύθυνση, ο υπουργός Εξωτερικών του Πακιστάν, Μοχάμαντ Ισχάκ Νταρ, μεταβαίνει σήμερα στην Ουάσινγκτον για να συναντήσει τον Αμερικανό ομόλογό του, Μάρκο Ρούμπιο.

Πυρά εκατέρωθεν

Την ίδια ώρα οι εχρθοπραξίες καλά κρατούν. Η Τεχεράνη έπληξε μια αμερικανική αεροπορική βάση στο Κουβέιτ την Πέμπτη, αφού νωρίτερα η Ουάσιγκτον χτύπησε αυτό που αποκάλεσε ιρανική επιχείρηση με drones κοντά στο στενό του Ορμούζ, υπογραμμίζοντας την εύθραυστη κατάσταση.

Κατά τα άλλα τη συμφωνία μεταξύ των δύο μερών είναι έτοιμη αλλά οι δύο ομάδες διαπραγματευτών αρνούνται να υποχωρήσουν στα μετακινηθούν από τις κόκκινες γραμμές τους.

Το υπουργικό συμβούλιο του Τραμπ την Τετάρτη αναμενόταν να συζητήσει τη συμφωνία, αλλά όπως το Axios ανέφερε ο αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι χρειαζόταν μερικές ακόμη ημέρες για να το σκεφτεί.

Τι προβλέπει το προσχέδιο της συμφωνίας

Το σχέδιο που δημοσίευσε ο Τραμπ δε διαφέρει σημαντικά από αυτό που κυκλοφορεί εδώ και μέρες στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με το οποίο τα στενά του Ορμούζ θα ανοίξει στην εμπορική ναυτιλία, ο αμερικανικός αποκλεισμός των ιρανικών λιμανιών θα αρθεί και το Ιράν θα αποκτήσει πρόσβαση σε παγωμένα περιουσιακά στοιχεία ύψους έως και 12 δισ. δολαρίων (9 δισ. λιρών).

Στόχος είναι η εμπορική ναυτιλία στο στενό να επιστρέψει στα προπολεμικά επίπεδα εντός 30 ημερών και να ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις, που αναμένεται να διαρκέσουν έως και 60 ημέρες, για το μέλλον του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν.

Αυτό θα περιλαμβάνει συζητήσεις σχετικά με τα αποθέματά του σε εμπλουτισμένο ουράνιο, μια χρονικά περιορισμένη αναστολή περαιτέρω εμπλουτισμού και εποπτεία από τον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ), τον πυρηνικό ελεγκτικό οργανισμό του ΟΗΕ.

Τζέι Ντι Βανς: Κοντά σε συμφωνία

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, δήλωσε την Πέμπτη ότι τα δύο μέρη βρίσκονται κοντά σε συμφωνία, αλλά υπάρχουν μερικά σημεία διαφωνίας στις συνομιλίες με την Τεχεράνη σχετικά με τα αποθέματα εμπλουτισμένου ουρανίου της χώρας και το ζήτημα του εμπλουτισμού.

«Είναι δύσκολο να πούμε ακριβώς πότε ή αν ο πρόεδρος θα υπογράψει. Είμαστε σε διαπραγματεύσεις για μερικά σημεία της διατύπωσης», δήλωσε ο Vance.

Το Ισραήλ δε θέλει συμφωνία ειρήνευσης

Το τρέχον πεδίο εφαρμογής της συμφωνίας θα ήταν εξαιρετικά δυσάρεστο για το Ισραήλ, επειδή αναβάλλει την ανάληψη οποιωνδήποτε σταθερών πυρηνικών δεσμεύσεων από το Ιράν και απαιτεί μόνιμη κατάπαυση του πυρός που θα περιλαμβάνει και τον Λίβανο.

Ο καυγάς για τα διόδια στο Ορμούζ

Το σχέδιο είναι λιγότερο συγκεκριμένο από την πλευρά της Τεχεράνης όσον αφορά την άρση των κυρώσεων στις εξαγωγές πετρελαίου και πετροχημικών του Ιράν. Επιπλέον, προβλέπει την ελεύθερη διέλευση χωρίς τέλη στο στενό του Ορμούζ.

Το Ιράν προσπαθεί να διαπραγματευτεί μια συμφωνία με το Ομάν, ξεχωριστή από οποιοδήποτε μνημόνιο που θα είχε ως αποτέλεσμα την επιβολή τελών για «υπηρεσίες πλοήγησης».

Σε δηλώσεις που δεν προκάλεσαν επίσημη αντίδραση του Ομάν, ο Τραμπ την Τετάρτη απείλησε να το «ανατινάξει» αν προσπαθούσε να καταλήξει σε συμφωνία με την Τεχεράνη που θα περιελάμβανε την επιβολή διοδίων.

Το Ναυτικό Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία επιβεβαίωσε τον έλεγχό του επί των στενών του Ορμούζ, αναφέροντας ότι τις τελευταίες 24 ώρες είχε δοθεί άδεια διέλευσης από τη θαλάσσια οδό σε 26 εμπορικά πλοία και πετρελαιοφόρα.

Οι Φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης δήλωσαν ότι «η αίτηση άδειας είναι υποχρεωτική και η διέλευση μέσω άλλων διαδρομών θα θεωρείται παραβίαση». Παρενέβη την Τετάρτη το βράδυ για να εμποδίσει τέσσερα πλοία που προσπαθούσαν να διέλθουν από το στενό με τους πομποδέκτες τους απενεργοποιημένους. Ανέφερε ότι δύο πλοία σταμάτησαν επί τόπου και δύο αναγκάστηκαν να επιστρέψουν.

Ενοπλες συγκρούσεις και διαπραγματεύσεις

Οι τυχόν συγκρούσεις που έχουν σημειωθεί μέχρι στιγμής μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν δεν έχουν σταματήσει την έμμεση επικοινωνία τους με τη μεσολάβηση του Πακιστάν και του Κατάρ, αλλά εάν οι εταιρείες εκμετάλλευσης πετρελαιοφόρων εντείνουν τις προσπάθειές τους να περάσουν από το στενό χωρίς την άδεια του Ιράν, η εύθραυστη εκεχειρία που συμφωνήθηκε στις 8 Απριλίου ενδέχεται να καταρρεύσει.

Χαμενεΐ: ΗΠΑ και Ισραήλ θέλουν να καθυποτάξουν τη χώρα

Καθώς αυξάνονται οι εντάσεις στο Ιράν σχετικά με τη σκοπιμότητα των διαπραγματεύσεων με τον Τραμπ, ο ανώτατος ηγέτης της χώρας, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, ζήτησε από τους αξιωματούχους να μη μετατρέπουν τις διαφορές σε διχασμούς και να διασφαλίσουν ότι το κοινοβούλιο, το οποίο είναι επί του παρόντος κλειστό, θα ασχοληθεί με τα οικονομικά προβλήματα του λαού.

Ο Χαμενεΐ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ και το Ισραήλ επιδιώκουν να «υποτάξουν τη χώρα». «Το τυφλό σχέδιο του εχθρού… είναι να σπείρει τη διχόνοια και την καταστροφή, προκειμένου να αντισταθμίσει τις στρατιωτικές του ήττες», ανέφερε.