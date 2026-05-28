Μόλις λίγες ώρες αφότου οι αμερικανικές ειδικές δυνάμεις άρπαξαν τον δικτάτορα της Βενεζουέλας από το Καράκας στις 3 Ιανουαρίου, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η Κούβα είναι η επόμενη που «θα πέσει».

Έκτοτε, ασκεί πιέσεις στη νέα ηγέτιδα της Βενεζουέλας -η οποία επιθυμεί να αποφύγει την απαγωγή της όπως η προκάτοχός της- προκειμένου να διακόψει την παροχή φθηνού πετρελαίου προς την Κούβα. Καθώς το νησί υποφέρει από μπλακ άουτ, ο Τραμπ προτρέπει το καθεστώς να κάνει μια συμφωνία μαζί του «πριν να είναι πολύ αργά».

Οι κομμουνιστές ηγέτες της Κούβας είναι στυγεροί. Για σχεδόν επτά δεκαετίες φυλακίζουν αντιφρονούντες και εξαθλιώνουν τους συμπατριώτες τους. Οι απλοί Κουβανοί πασχίζουν να αγοράσουν τρόφιμα ή φάρμακα, ενώ οι ευνοούμενοι του καθεστώτος κυριαρχούν στην κρατικά ελεγχόμενη οικονομία και ζουν μέσα στη χλιδή. Η Κούβα αποτελεί επίσης μια (ήπια) απειλή για την αμερικανική ασφάλεια· επιτρέπει στη Ρωσία και την Κίνα να λειτουργούν σταθμούς παρακολούθησης σε απόσταση μικρότερη των 200 χιλιομέτρων από τη Φλόριντα αναφέρει το δημοσίευμα του Economist.

Διαπραγματεύσεις στο σκοτάδι

Το εμπάργκο πετρελαίου έχει κάνει τους Κουβανούς ακόμη πιο δυστυχισμένους από πριν. Ωστόσο, το καθεστώς δίνει προσοχή. Διαπραγματεύεται. Μερικοί πολιτικοί κρατούμενοι έχουν απελευθερωθεί και έχει ανακοινωθεί ένα μπαράζ οικονομικών μεταρρυθμίσεων.

Στις 16 Μαρτίου, το καθεστώς δήλωσε ότι θα επιτρέψει στους Κουβανούς που ζουν στο εξωτερικό να κατέχουν εξ ολοκλήρου επιχειρήσεις στην Κούβα. Όμως ο Τραμπ και ο Μάρκο Ρούμπιο, ο κουβανοαμερικανικής καταγωγής υπουργός Εξωτερικών του, λένε συχνά ότι θέλουν πολλά περισσότερα: τίποτα λιγότερο από την αλλαγή του καθεστώτος.

Τώρα σταθμίζουν τις επιλογές τους. Μία από αυτές είναι η χρήση στρατιωτικής βίας. Κατασκοπευτικά drones πετούν πάνω από την Κούβα. Στις 20 Μαΐου, το USS Nimitz, ένα από τα 11 πυρηνοκίνητα αεροπλανοφόρα της Αμερικής, έφτασε στην Καραϊβική. Την ίδια ημέρα, το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ απήγγειλε κατηγορίες στον Ραούλ Κάστρο, τον de facto ηγέτη της Κούβας. Ο Ρούμπιο δηλώνει ότι οι πιθανότητες για μια ειρηνική συμφωνία «δεν είναι υψηλές» και ότι η Κούβα δεν μπορεί να διορθωθεί με το υπάρχον πολιτικό σύστημα. Όταν ρωτήθηκε αν η Αμερική θα χρησιμοποιούσε βία για να αλλάξει το καθεστώς, είπε ότι ο κ. Τραμπ θα κάνει «ό,τι χρειαστεί».

Το ρίσκο μιας στρατιωτικής επιχείρησης

Όλα αυτά θυμίζουν την κλιμάκωση που προηγήθηκε της επιχείρησης του Τραμπ στη Βενεζουέλα, την οποία ο ίδιος -με υπερβολική αυτοπεποίθηση- χαρακτηρίζει ως τεράστια επιτυχία. Η απειλή χρήσης βίας μπορεί να του δίνει επιπλέον πλεονέκτημα στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, όμως μια πραγματική στρατιωτική επιχείρηση θα ενέχει τεράστιο ρίσκο και απίθανο να βελτιώσει την κατάσταση.

Μια γρήγορη, παράνομη εισβολή με στόχο τον αποκεφαλισμό του καθεστώτος θα μπορούσε να πετύχει, αλλά μετά τι; Η Κούβα δεν είναι Βενεζουέλα. Η δικτατορία της είναι πιο βαθιά ριζωμένη και ιδεολογική. Ίσως ο Τραμπ καταφέρει να αντικαταστήσει τους κορυφαίους κομμουνιστές με πιο εύκαμπτους ηγέτες, αλλά ακόμη και ο περιορισμένος βαθμός ελέγχου που έχει πάνω στη Βενεζουέλα θα ήταν δύσκολο να επαναληφθεί στην Αβάνα.

Μια εισβολή πλήρους κλίμακας είναι ακόμη λιγότερο ελκυστική. Η Αμερική θα μπορούσε να συντρίψει τον στρατό της Κούβας, αλλά θα μπορούσε να οικοδομήσει μια καλύτερη χώρα; Το ιστορικό της στην οικοδόμηση εθνών απέναντι σε ανταρτοπόλεμο σε άλλες χώρες είναι φτωχό. Ελάχιστοι Κουβανοί έχουν πλέον μνήμη ελευθερίας. Οποιαδήποτε απόπειρα επιβολής της δημοκρατίας με τη βία θα ήταν χρονοβόρα, γεμάτη κινδύνους και πιθανότατα καταδικασμένη σε αποτυχία.

Η σταδιακή μετάβαση

Αν όχι η βία, τότε τι; Η Αμερική θα μπορούσε να παρατείνει τον αποκλεισμό του πετρελαίου, προκαλώντας περισσότερη πείνα και μπλακ άουτ, ελπίζοντας ότι οι απελπισμένοι Κουβανοί θα στραφούν εναντίον των ηγετών τους. Όμως δεν υπάρχει οργανωμένη πολιτική αντιπολίτευση. Τόσοι πολλοί νέοι έχουν εγκαταλείψει τη χώρα, που η Κούβα έχει γίνει η πιο γηρασμένη χώρα στην Αμερικανική ήπειρο. Μέχρι στιγμής, οι περισσότερες διαμαρτυρίες περιορίζονται σε θορυβώδεις συγκεντρώσεις με κατσαρόλες.

Αυτό αφήνει στο τραπέζι τη λιγότερο κακή επιλογή: την πίεση για μια σταδιακή μετάβαση. Ορισμένα στοιχεία μιας πιθανής συμφωνίας έχουν ήδη δημοσιοποιηθεί. Η Αμερική θα επέτρεπε τη ροή περισσότερου πετρελαίου και θα παρείχε ανθρωπιστική βοήθεια ύψους 100 εκατομμυρίων δολαρίων για την Καθολική Εκκλησία και τις ΜΚΟ, παρακάμπτοντας τη διεφθαρμένη επιχειρηματική αυτοκρατορία του κουβανικού στρατού.

Θα παρείχε επίσης δωρεάν πρόσβαση στο διαδίκτυο μέσω δορυφόρου για κάθε Κουβανό. Αυτό θα ήταν καλό από μόνο του και θα μπορούσε να βοηθήσει στη δημιουργία χώρου για την εμφάνιση πολιτικής αντιπολίτευσης. Από την πλευρά του, το καθεστώς θα έπρεπε να απελευθερώσει περισσότερους κρατούμενους, να χαλαρώσει την καταστολή και να ανοίξει την Κούβα σε ιδιωτικές επενδύσεις.

Τεράστιες προκλήσεις

Ακόμη και αν οι ηγέτες της Κούβας συμφωνούσαν σε μια τέτοια συμφωνία, οι προκλήσεις θα παρέμεναν τεράστιες. Η Κούβα είναι πολύ πιο φτωχή από τη Βενεζουέλα και δε διαθέτει μεγάλα αποθέματα πετρελαίου για να προσελκύσει ξένους επενδυτές. Ούτε διαθέτει κράτος δικαίου. Πολλοί Κουβανοαμερικανοί θα ήθελαν να επενδύσουν, αλλά μόνο όταν οι κομμουνιστές που τους άρπαξαν τις περιουσίες θα έχουν φύγει.

Ωστόσο, μια πραγματική οικονομική μεταρρύθμιση θα μπορούσε να κάνει μεγάλη διαφορά. Ο τουρισμός θα μπορούσε να αυξηθεί ραγδαία, εάν δεν απαγορευόταν πλέον στους Αμερικανούς να επισκέπτονται το νησί. Η γεωργική γη θα μπορούσε να αξιοποιηθεί πιο παραγωγικά. Το οικονομικό άνοιγμα θα έπρεπε πιθανότατα να προηγηθεί του πολιτικού, το οποίο θα μπορούσε να πάρει πολύ χρόνο.

Εάν η κυβέρνηση Τραμπ διαπραγματευτεί δυναμικά και έξυπνα, θα μπορούσε να κάνει στους Κουβανούς μια μεγάλη χάρη. Εάν καταφύγει στην ένοπλη βία, θα μπορούσε να κάνει τα πράγματα πολύ χειρότερα. Με λίγη τύχη, ο Τραμπ έχει πάρει αυτό το μάθημα από το Ιράν.