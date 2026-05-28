Κάντε TO BHMA προτιμώμενη πηγή

Ανακοίνωση για τα κρούσματα γαστρεντερίτιδας που υπάρχουν στο νοσοκομείο εξέδωσε η διοίκηση του «Αττικόν». Σε αυτήν επισημαίνει ότι υπάρχουν εννιά ύποπτα περιστατικά και εφαρμόζονται όλα τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση: «Σχετικά με τα δημοσιεύματα που αφορούν περιστατικά οξείας γαστρεντερίτιδας, ενημερώνουμε ότι από την πρώτη στιγμή ενεργοποιήθηκαν όλα τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα επιτήρησης και πρόληψης λοιμώξεων, σε στενή συνεργασία με την Επιτροπή Νοσοκομειακών Λοιμώξεων και τις αρμόδιες υγειονομικές αρχές.

Πρόκειται για περιστατικά γαστρεντερίτιδας συμβατής με λοίμωξη από νοροϊό, φαινόμενο που παρατηρείται συχνά τόσο σε νοσοκομειακές μονάδες όσο και στην κοινότητα διεθνώς, ιδιαίτερα λόγω της υψηλής μεταδοτικότητας του ιού. Δειγματοληπτικός εργαστηριακός έλεγχος έχει επιβεβαιώσει την παρουσία νοροϊού σε εννιά (9) ύποπτα περιστατικά. Η επιδημιολογική διερεύνηση συνεχίζεται.

Τα περιστατικά που καταγράφηκαν αφορούν σε ασθενείς, συνοδούς και επαγγελματίες υγείας, με ήπια και αυτοπεριοριζόμενη συμπτωματολογία. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή ένδειξη σοβαρής απειλής για τη δημόσια υγεία ή για τη συνολική λειτουργία του Νοσοκομείου.

Έχουν ήδη εφαρμοστεί ενισχυμένα μέτρα πρόληψης και ελέγχου διασποράς μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται:

αυστηρή τήρηση της υγιεινής χεριών (με σαπούνι και νερό λόγω της αντοχής του νοροϊού στα αλκοολούχα αντισηπτικά)

εντατικοποίηση καθαρισμών και απολυμάνσεων επιφανειών (με διάλυμα χλωρίνης)

χρήση κατάλληλων μέσων ατομικής προστασίας, όπου απαιτείται

απομόνωση περιστατικών σύμφωνα με τα διεθνή πρωτόκολλα

επιδημιολογική επιτήρηση ασθενών και προσωπικού

οδηγίες προς συνοδούς και προσωπικό

Περιορισμός επισκεπτών

Το Νοσοκομείο λειτουργεί κανονικά και με ασφάλεια, ενώ η κατάσταση παρακολουθείται συνεχώς σε 24ωρη βάση».

«Είναι αποδεδειγμένο ότι η μετάδοση του ιού έχει σχέση με την ανθρώπινη επαφή»

Μια διαφορετική εικόνα παρουσιάζει ο πρόεδρος των εργαζομένων. «Θεωρούμε ότι είναι σοβαρό το ότι την τελευταία εβδομάδα έχουν νοσήσει πάνω από 25 ασθενείς, υγειονομικοί και δεκάδες ασθενείς και συνοδοί. Πρόκειται για έναν ιό που πιθανόν να έχει συμπτώματα μιας απλής γαστρεντερίτιδας, αλλά εδώ είναι ένα νοσοκομείο. Και είναι αποδεδειγμένο ότι αυτός ο ιός έχει σχέση η μετάδοσή του με την ανθρώπινη επαφή, με τη διατροφή, με τα κλινοσκεπάσματα», είπε ο Γιώργος Σιδέρης.

Ο πρόεδρος του σωματείου εργαζομένων του νοσοκομείου συνέχισε: «Θέλουμε προσωπικό, γιατί δεν μπορούν δύο νοσηλεύτριες σε 50 ασθενείς να πάρουν μέτρα πρόληψης ή μη μετάδοσης. Θέλουμε να καταργηθούν τα ράντζα. Καταλαβαίνετε νομίζω όλοι τι θα πει να έχουμε έναν άνθρωπο με γαστρεντερίτιδα και να μην έχει ούτε τουαλέτα».

Εκείνο που προκαλεί ανησυχία είναι ότι υγειονομικοί που νοσούν με τον ιό εξακολουθούσαν να εργάζονται, ακόμα και με φλεβοκαθετήρα, θέτοντας σε κίνδυνο τους ασθενείς, ειδικά τους ανοσοκατασταλμένους.

Οι εργαζόμενοι του νοσοκομείου ζητούν από το υπουργείο Υγείας τη λήψη άμεσων μέτρων για να αποφευχθεί η περαιτέρω εξάπλωση και να προστατευθεί η δημόσια υγεία.