Mετά τις απειλές της Ρωσίας προς ξένους πολίτες και διπλωμάτες να εγκαταλείψουν το Κίεβο, ενώ συνεχίζονται με αμείωτη ένταση οι ρωσικές επιθέσεις, το Βερολίνο αντέδρασε, αρνούμενο να συμμορφωθεί στο ρωσικό αίτημα.

Η προειδοποίηση Λαβρόφ

Ο Ρώσος υπ. Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ προειδοποιεί για περαιτέρω συστηματοποίηση των επιθέσεων στο Κίεβο και μάλιστα όχι μόνο κατά στρατιωτικών στόχων πλέον αλλά και πολιτικών. Το Βερολίνο εκλαμβάνει τις απειλές της Μόσχας ως προσπάθεια εκφοβισμού μέσω «τρομοκρατίας».

Η ανακοίνωση του γερμανικού ΥΠΕΞ

«Η απειλή της Ρωσίας ότι όλοι οι ξένοι πολίτες πρέπει να εγκαταλείψουν το Κίεβο αποδεικνύει ότι ο Πούτιν συνεχίζει να επιδιώκει κλιμάκωση», αναφέρει σε ανακοίνωσή του το γερμανικό ΥΠΕΞ. «Η προσπάθεια να διχαστούν η Ουκρανία και οι υποστηρικτές της μέσω απειλών και τρόμου δε θα πετύχει», τονίζει η ανακοίνωση, προσθέτοντας: «Στοχευμένες επιθέσεις σε διπλωματικές αποστολές αποτελούν σοβαρή παραβίαση του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου».

«Στηρίζουμε την Ουκρανία – Δε θα μας εκφοβίσουν»

Ταυτόχρονα χθες εκλήθη στο γερμανικό ΥΠΕΞ στο Βερολίνο ο Ρώσος πρέσβης. «Καταστήσαμε σαφές πως δε θα επιτρέψουμε να μας εκφοβίσουν και θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε την Ουκρανία δυναμικά» ανέφερε εκπρόσωπος του υπουργείου. Σύμφωνα με τη γερμανική ιστοσελίδα tagesschau.de, το μήνυμα της γερμανικής κυβέρνησης στον Ρώσο πρέσβη ήταν σαφές, όπως και η απάντησή του ότι η Ρωσία δεν θα υποχωρήσει.

Οπως επισημαίνει η DW πριν από λίγες μέρες ρωσικά πυρά χτύπησαν το γραφείο της γερμανικής δημόσιας ραδιοτηλεόρασης ARD στο Κίεβο, καθώς και τα γραφεία της Deutsche Welle, με υλικές ζημιές αλλά χωρίς θύματα.

Κινητικότητα στο Βερολίνο για το Ουκρανικό

Έντονη είναι η κινητικότητα την ίδια ώρα και μεταξύ Βερολίνου και Κιέβου. Ο επικεφαλής διαπραγματευτής της Ουκρανίας, Ρουστέμ Ουμέροφ, συναντήθηκε αργά την Τρίτη στο Βερολίνο με εκπροσώπους της γερμανικής κυβέρνησης για συνομιλίες σχετικά με την ασφάλεια, σύμφωνα με το ουκρανικό Υπουργείο Άμυνας. Πρόκειται για «προγραμματισμένη συνεργασία με Ευρωπαίους εταίρους», ανέφερε ο Ουμέροφ, με επίκεντρο τη διμερή αμυντική συνεργασία, ειδικότερα ως προς τη συμφωνία για συμπαραγωγή μη επανδρωμένων αεροσκαφών.

Ο υπ. Εξωτερικών Γιόχαν Βάντεφουλ δήλωσε επίσης από τη σύνοδο υπ. Εξωτερικών του ΝΑΤΟ στο Χέλσινκμποργκ της Σουηδίας ότι η Ουκρανία χρειάζεται περισσότερα κονδύλια και ότι το ευρωπαϊκό δάνειο των περίπου 30 δισεκατομμυρίων ευρώ ετησίως για στρατιωτικές προμήθειες είναι ανεπαρκές. Κρίσιμη αναμένεται από εδώ και πέρα η σύνοδος του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα στις αρχές Ιουλίου για την οριστικοποίηση αποφάσεων.

Σύμφωνα με τον Βάντεφουλ, οι Ευρωπαίοι θα πρέπει να ακολουθήσουν μια διττή στρατηγική: αφενός οικονομική στήριξη της Ουκρανίας τα επόμενα χρόνια και αφετέρου ετοιμότητα για διπλωματία με στόχο τη διεξαγωγή συνομιλιών με τη Μόσχα. «Πρέπει να προετοιμαστούμε τώρα για τους επόμενους χειμώνες της Ουκρανίας, αλλά ταυτόχρονα πρέπει να είμαστε ανοιχτοί στη διπλωματία και να προετοιμαστούμε ανάλογα», ανέφερε ο Γερμανός υπ. Εξωτερικών.