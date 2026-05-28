Ένα σοβαρό περιστατικό συνέβη το απόγευμα της Τετάρτης στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης, όταν ένας 34χρονος οδηγός φέρεται να απείλησε άλλον οδηγό προτάσσοντάς του ένα όπλο ύστερα από έντονη λογομαχία που είχαν.

Το περιστατικό συνέβη στη συμβολή της Λεωφόρου Βουλιαγμένης με την οδό Ηλία Ηλιού, όπου οι δύο οδηγοί ενεπλάκησαν σε διένεξη υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 34χρονος έβγαλε ένα πιστόλι κρότου, απειλώντας τον άλλο οδηγό πριν αποχωρήσει από το σημείο με το αυτοκίνητό του.

Η κινητοποίηση της Άμεσης Δράσης ήταν άμεση. Αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. ξεκίνησαν αναζητήσεις στην ευρύτερη περιοχή και λίγη ώρα αργότερα εντόπισαν τον ύποπτο να κινείται με το αυτοκίνητό του κοντά στο Μέγαρο Μουσικής, στη Λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας.

Κατά την προσπάθεια ακινητοποίησής του, ο 34χρονος φέρεται να προέβαλε σθεναρή αντίσταση στους αστυνομικούς, ωστόσο τελικά συνελήφθη. Στην κατοχή του βρέθηκε και κατασχέθηκε το πιστόλι κρότου μαζί με γεμιστήρα και 11 φυσίγγια.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση του νόμου περί όπλων, απειλή και βία κατά υπαλλήλων, ενώ οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.