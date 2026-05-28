«Δεν έχω να φοβηθώ τίποτα» δήλωσε ο υπουργός υγείας Αδωνις Γεωργιάδης αναφερόμενος στη μήνυση που κατέθεσε χθες εναντίον του ο Πρόεδρος του ΠαΣοΚ Νίκος Ανδρουλάκης για τα αδικήματα της συκοφαντικής δυσφήμησης και της εξύβρισης.

Μόνο νεκρός ή σε κώμα δε θα πάω στο δικαστήριο

«Όσο με γνωρίζετε, υπάρχει περίπτωση εγώ να μην πάω σε αυτό το δικαστήριο; Εάν δεν πάω, να ανησυχήσετε σοβαρά ότι είμαι κάπου σε κώμα ή ότι έχω αποχωρήσει από τον μάταιο τούτο κόσμο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Δε θεωρώ ότι έχει κάνει κάτι παράνομο»

Μιλώντας στο ΣΚΑΪ και αναφερόμενος στις δηλώσεις του για το ακίνητο της οικογένειας Ανδρουλάκη στο Ηράκλειο που μισθώνεται από το Δημόσιο ο υπουργός υγείας υπογράμμισε ότι δεν απέδωσε ποτέ ποινικές ευθύνες στον κ. Ανδρουλάκη.

«Έχω σπεύσει να πω από την πρώτη μου συνέντευξη ότι δε θεωρώ ότι έχει κάνει κάτι παράνομο. Θέτω θέματα μόνο ηθικής και πολιτικής φύσεως», επισήμανε.

Ο κ. Γεωργιάδης είπε ότι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ «ελέγχεται πολιτικά» επειδή, όπως υποστήριξε, η οικογένειά του μίσθωσε ακίνητο στο Κτηματολόγιο το 2010, σε μια περίοδο που η χώρα έμπαινε στα μνημόνια.

«Η οικογένειά του και ο ίδιος νοίκιασαν στο Κτηματολόγιο ένα ακίνητο παίρνοντας 10.000 ευρώ τον μήνα», δήλωσε, σημειώνοντας ότι το ποσό μειώθηκε κατά τη διάρκεια των μνημονίων και στη συνέχεια επανήλθε.

Σχετικά με τις δηλώσεις του προέδρου του ΠΑΣΟΚ ότι ο ίδιος λαμβάνει περίπου 1.000 ευρώ καθαρά από το συγκεκριμένο ακίνητο, ο υπουργός Υγείας σχολίασε πως αυτό αφορά προφανώς το μερίδιό του από το συνολικό ποσό.

«Αυτό πολιτικά θα με συγχωρέσετε να πω, είναι τελείως αδιάφορο», σημείωσε.

Η περίπτωση Σπανάκη

Ο Αδωνις Γεωργιάδης αναφερόμενος στην υπόθεση του υφυπουργού Βασίλη Σπανάκη ο κ. Γεωργιάδης εκτίμησε ότι δεν είναι συγκρίσιμη με εκείνη του Νίκου Ανδρουλάκη, καθώς – σύμφωνα με τον υπουργό Υγείας – η μίσθωση ακινήτου της οικογένειας Σπανάκη στα ΕΛΤΑ έγινε το 2000, επί κυβέρνησης Σημίτη, όταν ο ίδιος ήταν «πολύ χαμηλόβαθμο στέλεχος» της ΝΔ.

Αντίθετα, για την οικογένεια Ανδρουλάκη υποστήριξε ότι το 2010 «ήταν η ισχυρότερη οικογένεια του ΠΑΣΟΚ στο Ηράκλειο της Κρήτης» και πρόσθεσε ότι η επιλογή του ακινήτου έγινε στις 7 Οκτωβρίου 2009, λίγες ημέρες μετά τις εκλογές εκείνης της χρονιάς.

Επιπλέον ο υπουργός Υγείας αναφερόμενος στο Πόθεν Εσχες διευκρίνισε ότι ποτέ δεν ισχυρίστηκε ότι χρήματα από το συγκεκριμένο ακίνητο μεταφέρθηκαν στο εξωτερικό.

«Δεν είπα ότι έβαλε τα συγκεκριμένα χρήματα στο εξωτερικό», είπε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ωστόσο ότι κατά την άποψή του «ελέγχεται πολιτικά ένας υποψήφιος πρωθυπουργός» που διατηρεί σημαντικά ποσά εκτός Ελλάδας.

«Είπα όμως ότι ελέγχεται πολιτικά ένας υποψήφιος πρωθυπουργός που έχει επιλέξει να έχει 1 εκατομμύριο ευρώ, τα μισά τα έχει φέρει εδώ», πρόσθεσε.

Ακόμη, υποστήριξε ότι η συγκεκριμένη υπόθεση ζημιώνει πολιτικά τον κ. Ανδρουλάκη.

«Ο άνθρωπος δεν κάνει για αυτήν τη δουλειά»

«Το θέμα του ακινήτου του τον βλάπτει γιατί βλέπει ο κόσμος ότι είναι πλούσιος. Δεν είναι ωραίο να είσαι αρχηγός σοσιαλιστικού κόμματος, να μιλάς για τους φτωχούς», ανέφερε και πρόσθεσε ότι «όλοι οι αρχηγοί είναι πλούσιοι, αλλά δεν πουλάνε όλοι την κλάψα».

Ο υπουργός Υγείας εκτίμησε επίσης ότι η μήνυση επανέφερε στην επικαιρότητα ένα θέμα που, όπως είπε, είχε αρχίσει να ξεχνιέται.

«Ένα θέμα που εξ αντικειμένου τον βλάπτει σε μία προεκλογική περίοδο, αντί να το αφήσει να σβήσει, το επανέφερε στην επικαιρότητα. Ο άνθρωπος δεν κάνει για αυτήν τη δουλειά», είπε.