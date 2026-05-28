Τέσσερα drones αυτοκτονίας στον αέρα των Στενών του Ορμούζ και μια αεροπορική επιδρομή λίγα λεπτά αργότερα. Η Μέση Ανατολή ισορροπεί για ακόμα μια φορά σε μια κλωστή.

Οι αμερικανικές δυνάμεις πραγματοποίησαν την Τετάρτη αυτό που Αμερικανός αξιωματούχος χαρακτήρισε ως πλήγματα αυτοάμυνας στο νότιο Ιράν, για δεύτερη φορά μέσα σε τρεις ημέρες.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες κατέρριψαν τέσσερα drones αυτοκτονίας, τα οποία, σύμφωνα με τον αξιωματούχο, είχε εκτοξεύσει το Ιράν πάνω από τα Στενά του Ορμούζ, απειλώντας τις αμερικανικές δυνάμεις στην περιοχή καθώς και την ελάχιστη εμπορική ναυτιλιακή κίνηση που διέρχεται από τα στενά, τα οποία το Ιράν έχει ουσιαστικά αποκλείσει.

Αεροπορικές επιδρομές στο Μπαντάρ Αμπάς

Στη συνέχεια, ο στρατός πραγματοποίησε αεροπορικές επιδρομές εναντίον ενός επίγειου σταθμού ελέγχου drones στην πόλη-λιμάνι Μπαντάρ Αμπάς, προτού το Ιράν προλάβει να εκτοξεύσει ένα πέμπτο drone, δήλωσε ο Αμερικανός αξιωματούχος, ο οποίος μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας προκειμένου να συζητήσει επιχειρησιακά ζητήματα.

Τα πλήγματα αυτά ήταν τα τελευταία μιας σειράς πολλαπλών επιθέσεων των τελευταίων ημερών που κλιμάκωσαν τις εχθροπραξίες και απείλησαν μια εύθραυστη κατάπαυση του πυρός, καθώς αξιωματούχοι σε Ουάσιγκτον και Τεχεράνη δεν έχουν δείξει ότι επίκειται ειρηνευτική συμφωνία.

Η στάση του Τραμπ και το πολιτικό κόστος

Σε μια μακρά συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου την Τετάρτη, ο Πρόεδρος Τραμπ άφησε να εννοηθεί ότι είναι ανοιχτός σε παρατεταμένες ειρηνευτικές συνομιλίες με το Ιράν και εμφανίστηκε αδιάφορος για την πολιτική πίεση που προκαλείται από έναν πόλεμο μηνών, ο οποίος έχει αποδειχθεί μη δημοφιλής στις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι Ιρανοί αξιωματούχοι «νόμιζαν ότι θα με ανάγκαζαν να περιμένω μέχρι να υποχωρήσω», δήλωσε, προσθέτοντας: «Δεν με νοιάζουν οι ενδιάμεσες εκλογές».

Τόσο η Ουάσιγκτον όσο και η Τεχεράνη άφησαν να εννοηθεί τις τελευταίες ημέρες ότι μια περιορισμένη συμφωνία για το εκ νέου άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ ήταν κοντά, όμως ο Τραμπ επανέλαβε ότι δεν επιθυμεί αυτή η θαλάσσια οδός καίριας σημασίας να βρίσκεται υπό ιρανικό έλεγχο. «Κανείς δεν πρόκειται να τα ελέγχει· εμείς θα τα επιτηρούμε», είπε.

Το «προσχέδιο» της συμφωνίας και η διάψευση

Νωρίτερα την Τετάρτη, ο Λευκός Οίκος απέρριψε ρεπορτάζ της ιρανικής κρατικής τηλεόρασης που ισχυριζόταν ότι είχε περιέλθει στην κατοχή της το προσχέδιο μιας προκαταρκτικής συμφωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες, χαρακτηρίζοντάς το «απόλυτο αποκύημα φαντασίας».

Σύμφωνα με το αναφερόμενο προσχέδιο, το Ιράν θα άνοιγε ξανά τα Στενά του Ορμούζ για την εμπορική ναυτιλία με αντάλλαγμα την άρση του ναυτικού αποκλεισμού από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο κρατικός ραδιοτηλεοπτικός φορέας του Ιράν παρουσίασε την «αρχική, ανεπίσημη» συμφωνία 14 σημείων ως μια συμφωνία με την οποία το Ιράν «εδραίωσε την ισχύ του στα Στενά», χαράσσοντας παράλληλα μια πιθανή πορεία προς την ειρήνη με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Το αναφερόμενο προσχέδιο ανέφερε ότι η διαχείριση και η δρομολόγηση της κίνησης των πλοίων μέσω της θαλάσσιας οδού —μιας κρίσιμης διαδρομής μεταφοράς πετρελαίου και φυτικού αερίου, την οποία το Ιράν έχει ουσιαστικά κλείσει από τις πρώτες ημέρες του πολέμου— θα γινόταν από το Ιράν σε συνεργασία με το Ομάν. Ανέφερε επίσης ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα απέσυραν έναν απροσδιόριστο αριθμό στρατιωτικών δυνάμεων «από τις περιοχές που περιβάλλουν το Ιράν».

Απειλές για νέα πλήγματα

Η προοπτική ενός γρήγορου ανοίγματος των Στενών φάνηκε να απομακρύνεται καθώς οι επιθέσεις συνεχίστηκαν αυτή την εβδομάδα. Δύο Αμερικανοί αξιωματούχοι, οι οποίοι μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας για να συζητήσουν στρατιωτικά θέματα, περιέγραψαν τις επιθέσεις που σημειώθηκαν εναντίον ιρανικών σκαφών και θέσεων εκτόξευσης νωρίς την Τρίτη ως απάντηση σε απειλητικές ενέργειες των Ιρανών, συμπεριλαμβανομένων αναφορών για πόντιση ναρκών στα στενά.

Το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν απάντησε υποσχόμενο μια «αποφασιστική αμοιβαία απάντηση» σε τυχόν παραβιάσεις της κατάπαυσης του πυρός, και ο ανώτατος ηγέτης, Μοτζταμπά Χαμενεΐ, άφησε να εννοηθεί ότι η χώρα θα μπορούσε να επαναλάβει τα πλήγματα εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων στον Περσικό Κόλπο.

Ιρανοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι οι πρόσφατες συνομιλίες επικεντρώθηκαν στα στενά, αφήνοντας το ακόμη πιο ακανθώδες ζήτημα του αποθέματος υψηλά εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν για αργότερα. Το ρεπορτάζ των κρατικών μέσων ενημέρωσης του Ιράν δεν ανέφερε το πυρηνικό ζήτημα και, απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου την Τετάρτη, ο κ. Τραμπ δήλωσε ότι δεν θα ένιωθε «άνετα» με το να επιτραπεί η παράδοση του αποθέματος του Ιράν στη Ρωσία ή την Κίνα.

Η αναζωπύρωση των μαχών ανάμεσα στο Ισραήλ και την υποστηριζόμενη από το Ιράν Χεζμπολάχ στον Λίβανο περιέπλεξε επίσης τις ευρύτερες προοπτικές ειρήνης. Το Ιράν έχει απαιτήσει ότι οποιαδήποτε ειρηνευτική συμφωνία συνάψει με τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ πρέπει να συμπεριλαμβάνει και τον Λίβανο.

Το Ισραήλ σφυροκόπησε τον νότιο Λίβανο για δεύτερη ημέρα την Τετάρτη και εξέδωσε νέες προειδοποιήσεις εκκένωσης για τους κατοίκους της περιοχής. Τα ισραηλινά πλήγματα της Τρίτης σκότωσαν τουλάχιστον 31 ανθρώπους, ανάμεσά τους τέσσερα παιδιά, σύμφωνα με το λιβανέζικο υπουργείο Υγείας.