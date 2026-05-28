Κάντε TO BHMA προτιμώμενη πηγή

Η εξομολόγηση της Τζιλ Μπάιντεν για το debate του Ιουνίου του 2024 αποκαλύπτει τον τρόμο που βίωσε στο παρασκήνιο, βλέποντας τον Αμερικανό Πρόεδρο Τζο Μπάιντεν να καταρρέει ζωντανά στην τηλεόραση, μια στιγμή που άλλαξε οριστικά την πορεία των αμερικανικών εκλογών. Μάλιστα, όπως είπε, πίστευε ότι πάθαινε εγκεφαλικό.

«Τρομοκρατήθηκα, γιατί δεν είχα δει ποτέ ξανά τον Τζο έτσι, ούτε πριν ούτε μετά. Ποτέ», δήλωσε σε συνέντευξή της στη Ρίτα Μπρέιβερ για την εκπομπή Sunday Morning του CBS News, η οποία θα μεταδοθεί την Κυριακή. «Δεν ξέρω τι συνέβη», είπε. «Καθώς το παρακολουθούσα, σκέφτηκα: “Θεέ μου, παθαίνει εγκεφαλικό”. Και πέθανα από τον φόβο μου».

Το debate που άλλαξε την ιστορία

Ο Μπάιντεν διεκδικούσε μια δεύτερη θητεία στον Λευκό Οίκο όταν παραπάτησε πολιτικά κατά τη διάρκεια του προεδρικού debate τον Ιούνιο του 2024 απέναντι στον Ντόναλντ Τραμπ, πυροδοτώντας ένα κύμα μαζικών αντιδράσεων και εκκλήσεων να αποσυρθεί από την κούρσα.

Τελικά, αποσύρθηκε έναν μήνα αργότερα, μόλις 107 ημέρες πριν από τις γενικές εκλογές, δίνοντας το δαχτυλίδι της υποψηφιότητας των Δημοκρατικών στην Αντιπρόεδρο Κάμαλα Χάρις. Με αυτή του την κίνηση, έγινε ο πρώτος εν ενεργεία πρόεδρος που αποσύρεται από την προεδρική κούρσα μετά τον Πρόεδρο Λίντον Τζόνσον, ο οποίος είχε κάνει το ίδιο τον Μάρτιο του 1968.