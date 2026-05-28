Κάντε TO BHMA προτιμώμενη πηγή

Επίθεση στον Σωκράτη Φάμελλο εξαπέλυσε ο Παύλος Πολάκης. Σε ανάρτησή του κατηγόρησε τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ για «αφωνία» σχετικά με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.

Ο κ. Πολάκης διερωτήθηκε πότε θα συνεδριάσουν η Πολιτική Γραμματεία και η Κεντρική Επιτροπή του κόμματος. Παράλληλα, επεσήμανε πως «η κατάσταση απαξίωσης και εξευτελισμού του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ πρέπει να σταματήσει και να αναστραφεί».

Αναλυτικά η ανάρτησή του: «24 ώρες μετά την εκδήλωση στο Θησείο και ούτε ο Σωκράτης Φαμελλος ούτε κάποιος από το γραφείο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ έχει τοποθετηθεί για το νέο κόμμα ΕΛ.Α.Σ του Αλέξη Τσίπρα!!!!!!

Δεν θα έπρεπε;; Δεν ασκούν τα καθήκοντα τους πλέον;; Τι συμβαίνει;; Πότε θα συνεδριάσει η ΠΓ και η ΚΕ;;; Αυτή η κατάσταση απαξίωσης και εξευτελισμού του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ πρέπει να σταματήσει και να αναστραφεί!!!».