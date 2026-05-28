Οι τρεις άνδρες που συνελήφθησαν μετά τους πυροβολισμούς στα Πατήσια είναι δύο Αλβανοί και ένας Έλληνας, όλοι γνωστοί στις Αρχές για σοβαρές υποθέσεις του κοινού ποινικού δικαίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ένας από τους συλληφθέντες είχε κατηγορηθεί στο παρελθόν για απόπειρα ανθρωποκτονίας, έπειτα από επίθεση με μαχαίρι σε επιχειρηματία στην Κηφισιά, το 2022. Οι αστυνομικοί συνεχίζουν το ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του τέταρτου ατόμου που κατάφερε να διαφύγει.

Το βίντεο ντοκουμέντο πριν από την επίθεση

Κάμερα ασφαλείας κατέγραψε τη στιγμή που δύο από τους δράστες φτάνουν πεζοί έξω από το κατάστημα κινητών στην οδό Πατησίων.

Στο βίντεο που δημοσίευσε το «Β», φαίνονται δύο μαυροντυμένοι άνδρες με καπέλα και καλυμμένα χαρακτηριστικά να κινούνται στο πεζοδρόμιο, λίγα δευτερόλεπτα πριν μπουν στο κατάστημα. Σύμφωνα με τις Αρχές, ο ένας από αυτούς ήταν ο ένοπλος που άνοιξε πυρ εναντίον του ιδιοκτήτη.

Αμέσως μετά τους πυροβολισμούς, οι δράστες βγήκαν βιαστικά από το κατάστημα και επιβιβάστηκαν σε γκρι BMW, όπου τους περίμεναν συνεργοί τους.

Πανικός μπροστά σε περαστικούς

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε το απόγευμα της Τετάρτης στην Πατησίων, σε ώρα που υπήρχε αυξημένη κίνηση πεζών και οχημάτων.

Αυτόπτες μάρτυρες περιγράφουν σκηνές πανικού, ενώ στο βίντεο φαίνεται ακόμη και γυναίκα με μωρό σε καρότσι να παγώνει, όταν αντιλαμβάνεται ότι ένας από τους δράστες κρατά όπλο.

Ο ιδιοκτήτης του καταστήματος, πακιστανικής καταγωγής, δέχθηκε πυροβολισμούς στους μηρούς και μεταφέρθηκε στον «Ερυθρό Σταυρό», όπου νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.

Η κινηματογραφική καταδίωξη στον Κηφισό

Μετά την επίθεση, οι δράστες προσπάθησαν να διαφύγουν με το SUV μέσω κεντρικών δρόμων της Αθήνας, ωστόσο εντοπίστηκαν από αστυνομικούς της ομάδας ΔΙΑΣ.

Ακολούθησε καταδίωξη μέχρι τη λεωφόρο Κηφισού, στο ρεύμα προς Λαμία, στο ύψος της οδού Τσούντα. Κατά την προσπάθειά τους να ξεφύγουν, το όχημα προσέκρουσε σε άλλα αυτοκίνητα πριν ακινητοποιηθεί.

Οι αστυνομικοί συνέλαβαν τρία άτομα, ενώ ο τέταρτος συνεργός διέφυγε πεζός και αναζητείται.

Στο μικροσκόπιο το όπλο με σιγαστήρα

Οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. επικεντρώνονται πλέον τόσο στα κίνητρα της επίθεσης όσο και στο όπλο που χρησιμοποιήθηκε.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το πιστόλι εντοπίστηκε μέσα σε σακούλα στην περιοχή των Πατησίων και έφερε σιγαστήρα. Τα εγκληματολογικά εργαστήρια εξετάζουν αν έχει χρησιμοποιηθεί και σε άλλες επιθέσεις.