Ποινική έρευνα εις βάρος της συγγραφέως Ελίζαμπεθ Τζιν Κάρολ ξεκίνησε το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν διέπραξε το αδίκημα της ψευδορκίας κατά τη διάρκεια των δικαστικών της αναμετρήσεων με τον Ντόναλντ Τραμπ. Την είδηση μετέδωσε την Τετάρτη το CNN επικαλούμενο πηγή με γνώση της υπόθεσης, η οποία διατήρησε την ανωνυμία της λόγω του εμπιστευτικού χαρακτήρα της εν εξελίξει διαδικασίας.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, η έρευνα τελεί υπό την καθοδήγηση της Εισαγγελίας των ΗΠΑ στο Σικάγο και επικεντρώνεται στις ένορκες καταθέσεις που έδωσε η Κάρολ στο πλαίσιο των δύο αστικών αγωγών τις οποίες κέρδισε κατά του Τραμπ. Επισημαίνεται ότι η έναρξη της προκαταρκτικής αυτής εξέτασης δεν προδικάζει την απαγγελία κατηγοριών.

Μέχρι στιγμής, ούτε εκπρόσωποι του Υπουργείου Δικαιοσύνης ούτε η νομική εκπρόσωπος της Κάρολ, Ρόμπι Κάπλαν, έχουν ανταποκριθεί στα αιτήματα για παροχή σχολίων.

Το επίκεντρο της έρευνας

Η εισαγγελική έρευνα βασίζεται σε κατάθεση που έδωσε το 2022 η πρώην αρθρογράφος του περιοδικού Elle, στην οποία δήλωνε ότι δεν είχε λάβει εξωτερική οικονομική υποστήριξη για την κάλυψη των δικαστικών της εξόδων. Ωστόσο, η νομική της ομάδα αποκάλυψε μεταγενέστερα ότι ο δισεκατομμυριούχος συνιδρυτής του LinkedIn, Reid Hoffman, είχε χρηματοδοτήσει μέρος των νομικών δαπανών της υπόθεσης.

Η κίνηση αυτή εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο ερευνών και ποινικών διώξεων που έχουν εκκινήσει από το προηγούμενο έτος υπό τη διοίκηση του Υπουργείου Δικαιοσύνης, στοχεύοντας πολιτικούς αντιπάλους του προέδρου.

Σημειώνεται ότι από τη συγκεκριμένη έρευνα έχει εξαιρεθεί ο αναπληρωτής γενικός εισαγγελέας Τοντ Μπλανς, καθώς στο παρελθόν είχε διατελέσει μέλος της προσωπικής νομικής ομάδας του Τραμπ κατά τις εφέσεις της Κάρολ.

Το ιστορικό της διαμάχης

Η δικαστική διαμάχη μεταξύ των δύο πλευρών έχει ήδη οδηγήσει σε δύο αποφάσεις. Τον Μάιο του 2023, σώμα ενόρκων έκρινε τον Ντόναλντ Τραμπ αστικά υπεύθυνο για σεξουαλική κακοποίηση και δυσφήμιση εις βάρος της Κάρολ σχετικά με περιστατικό σε πολυκατάστημα της Νέας Υόρκης τη δεκαετία του 1990, απορρίπτοντας ωστόσο το σκέλος της καταγγελίας περί βιασμού.

Στη συνέχεια, τον Ιανουάριο του 2024, δεύτερο σώμα ενόρκων καταδίκασε τον Τραμπ για δυσφήμιση αναφορικά με δηλώσεις του το 2019, επιδικάζοντας στην Κάρολ αποζημίωση ύψους 83,3 εκατομμυρίων δολαρίων. Ο Ντόναλντ Τραμπ αρνείται σταθερά όλες τις κατηγορίες, ενώ οι νομικές διαδικασίες και οι εφέσεις μεταξύ των δύο πλευρών παραμένουν ενεργές.