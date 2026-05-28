Η Ελεωνόρα Ζουγανέλη επιστρέφει αυτό το καλοκαίρι με μια μεγάλη συναυλία στο Βεάκειο Θέατρο Πειραιά, την Τετάρτη 24 Ιουνίου 2026. Η δημοφιλής ερμηνεύτρια θα παρουσιάσει ένα πρόγραμμα με αγαπημένα τραγούδια από τη δισκογραφία της, αλλά και νεότερες μουσικές στιγμές, σε μια βραδιά που υπόσχεται ένταση, συγκίνηση και δυνατή επαφή με το κοινό.

Η φετινή καλοκαιρινή περιοδεία της Ελεωνόρας Ζουγανέλη δίνει έμφαση στη ζωντανή εμπειρία της συναυλίας, με την ίδια να καλεί το κοινό να τραγουδήσει μαζί της «λίγο πιο δυνατά απ’ ό,τι πρέπει», όπως χαρακτηριστικά αναφέρει στο μήνυμά της για την περιοδεία.

«Με φωνές δυνατές, στίχους που ξέρουν τον δρόμο και τη χαρά της ζωντανής επαφής να κάνει τα πάντα λίγο πιο αληθινά», σημειώνει η τραγουδίστρια, προσκαλώντας το κοινό σε μια μουσική βραδιά γεμάτη συναίσθημα και αγαπημένα ρεφρέν.