Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε ότι έθεσε επισήμως προς την Τουρκία το ζήτημα του αποκλεισμού της Κυπριακής Δημοκρατίας από προπαρασκευαστική συνάντηση για την ετήσια Διάσκεψη του ΟΗΕ για το κλίμα – COP31, χαρακτηρίζοντας τη στάση αυτή της Άγκυρας ως «μη αποδεκτή».

Απαντώντας σε ερώτηση κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης Τύπου της Κομισιόν, η αρμόδια εκπρόσωπος της Επιτροπής, Άννα-Κάιζα Ιτκόνεν, δήλωσε ότι η ΕΕ παρενέβη προς την Άγκυρα μετά τη συνάντηση ενημέρωσης για την COP31 που διοργάνωσε η Τουρκία στις 27 Μαρτίου στην έδρα των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη, υπό την ιδιότητά της ως επερχόμενης προεδρίας της Διάσκεψης για το Κλίμα.

Προσπαθεί να τα μαζέψει η Τουρκία

Σύμφωνα με την Επιτροπή, κατά τη συνάντηση δεν παραχωρήθηκε θέση στην Κυπριακή Δημοκρατία, παρά το γεγονός ότι αποτελεί κράτος-μέλος του ΟΗΕ και συμβαλλόμενο μέρος τόσο στη Σύμβαση-Πλαίσιο του ΟΗΕ για την Κλιματική Αλλαγή (UNFCCC) όσο και στη Συμφωνία των Παρισίων.

«Καταστήσαμε σαφές ότι ο αποκλεισμός κράτους-μέλους των Ηνωμένων Εθνών από την προπαρασκευαστική διαδικασία της COP31 δεν είναι αποδεκτός», δήλωσε η εκπρόσωπος.

Η Κομισιόν ανέφερε ακόμη ότι βρίσκεται σε επαφή τόσο με τα Ηνωμένα Έθνη όσο και με την Αυστραλία, η οποία προεδρεύει των διαπραγματεύσεων της επερχόμενης COP31 στην Αττάλεια.

Σύμφωνα με την Επιτροπή, η Τουρκία διαβεβαίωσε την ΕΕ ότι η Κύπρος δε θα αποκλειστεί από τις επόμενες προπαρασκευαστικές συναντήσεις της COP31.