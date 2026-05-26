Κάντε TO BHMA προτιμώμενη πηγή

Σε 825 εκατ. ευρώ εκτιμάται το συνολικό κόστος για τα μέτρα στήριξης για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης που έχουν ήδη ανακοινωθεί και βρίσκονται σε τροχιά υλοποίησης, με την κυβέρνηση να ακολουθεί την πεπατημένη παροχής επιδομάτων, ανακοινώνοντας σήμερα την παράταση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης στα 15 λεπτά ανά λίτρο (12 λεπτά προ ΦΠΑ) και την καταβολή έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης ύψους 150 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο.

Πώς θα δοθεί η εφάπαξ ενίσχυση για κάθε παιδί

Ειδικότερα, στα τέλη Ιουνίου θα καταβληθεί η έκτακτη οικονομική ενίσχυση ύψους 150 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο, συνολικού κόστους 240 εκατ. ευρώ. Η ενίσχυση θα δοθεί αυτόματα, χωρίς αίτηση, βάσει εισοδηματικών κριτηρίων που καλύπτουν περίπου το 80% των οικογενειών με παιδιά.

Για ζευγάρι με ένα παιδί, το εισοδηματικό όριο διαμορφώνεται στις 40.000 ευρώ και αυξάνεται κατά 5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον τέκνο. Για μονογονεϊκή οικογένεια το αντίστοιχο όριο ανέρχεται στις 39.000 ευρώ, επίσης προσαυξανόμενο κατά 5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον παιδί. Δικαιούχοι είναι περίπου 975.000 νοικοκυριά, σε σύνολο 1,2 εκατ. οικογενειών με παιδιά, που αντιστοιχούν σε περίπου 3,3 εκατ. πολίτες.

Η παράταση της επιδότησης στο diesel κίνησης

Εν τω μεταξύ, παρατείνεται για τον μήνα Ιούνιο η επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης στα 15 λεπτά ανά λίτρο (12 λεπτά προ ΦΠΑ), με το δημοσιονομικό κόστος του μέτρου να ανέρχεται σε 46 εκατ. ευρώ.

Όπως αναφέρεται, η συγκεκριμένη παρέμβαση έχει ήδη συμβάλει στην αποκλιμάκωση των τιμών στην αντλία και σύμφωνα με τα στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα, ενδεικτικά, η μέση τιμή του πετρελαίου κίνησης διαμορφώθηκε στις 24/05 στα 1,818 ευρώ ανά λίτρο, έναντι 1,882 ευρώ στις 30/04, ενώ στις 31/03 — πριν από την έναρξη της επιδότησης — είχε φτάσει στα 2,122 ευρώ ανά λίτρο, γεγονός που σημαίνει ότι σήμερα η τιμή του diesel είναι περίπου 30 λεπτά χαμηλότερη σε σχέση με τα επίπεδα των τελών Μαρτίου.

Η συνέχιση της στήριξης κρίθηκε αναγκαία και «σημαντική ενόψει της αυξημένης κατανάλωσης πετρελαίου από τις επιχειρήσεις κατά τη θερινή περίοδο λαμβάνοντας υπόψη την ενίσχυσης της τουριστικής κίνησης τους επόμενους μήνες».

Πηγή: ot.gr