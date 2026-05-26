Με μια επιλογή που προκάλεσε αίσθηση και αιφνιδίασε ακόμη και στελέχη του προοδευτικού χώρου, ο Αλέξης Τσίπρας παρουσίασε από το Θησείο το όνομα του νέου πολιτικού φορέα που ιδρύει: «Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη», με το ακρωνύμιο «ΕΛ.Α.Σ.».

Παρότι μέχρι την τελευταία στιγμή επικρατούσαν σενάρια ότι το νέο κόμμα θα ονομαζόταν «Πυξίδα», ο πρώην πρωθυπουργός επέλεξε τελικά έναν τίτλο με σαφείς ιστορικούς και πολιτικούς συμβολισμούς, τους οποίους ανέδειξε και μέσα από την ομιλία του.

«Κουβαλάμε την κληρονομιά των μεγάλων ρευμάτων του προοδευτικού κινήματος: του ΕΑΜ, της Εθνικής Αντίστασης, της ΕΔΑ, των αγώνων για Δημοκρατία και Ειρήνη, του ΠΑΣΟΚ, των πρώτων χρόνων της Αλλαγής, του ΣΥΡΙΖΑ, της Πρώτης Φοράς Αριστερά. Εμπνεόμαστε από τις θυσίες και τις νίκες όσων αγωνίστηκαν για Ελευθερία όπως ο Ρήγας Βελεστινλής. Όσων αγωνίστηκαν για Κοινωνική Χειραφέτηση όπως ο Μαρίνος Αντύπας. Όσων αγωνίστηκαν για την Εθνική Ανεξαρτησία όπως η Ηλέκτρα Αποστόλου. Όσων αγωνίστηκαν για Ειρήνη όπως ο Γρηγόρης Λαμπράκης. Όσων αγωνίστηκαν για Δημοκρατία όπως ο Νικηφόρος Μανδηλαράς.»

Χρέος μας είναι να είμαστε κοινωνικά και εθνικά χρήσιμοι. Να κάνουμε την πολιτική χρήσιμη ξανά στη ζωή των ανθρώπων. Να αποκαταστήσουμε την εμπιστοσύνη εκεί που κυριαρχεί η απογοήτευση. Να ξαναδώσουμε προοπτική εκεί που έχει χαθεί».

