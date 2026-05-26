Μήνυμα αυξημένης αποτροπής και στρατιωτικής ετοιμότητας προς την Ρωσία θέλουν να εκπέμψουν Ευρωπαϊκή Ένωση και ΝΑΤΟ, καθώς η ένταση στην ανατολική Ευρώπη κλιμακώνεται με την Βαλτική στο επίκεντρο, αλλά και με την αυξημένη επιθετικότητα της Μόσχας απέναντι στην Ουκρανία και τις επιθέσεις στο Κίεβο.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, από το Βίλνιους όπου πραγματοποιεί επίσκεψη αναγνώρισε ότι οι χώρες της Βαλτικής «βιώνουν αυτό που πολλοί πίστευαν ότι ανήκε σε μια άλλη εποχή», περιγράφοντας συνθήκες αυξημένης αστάθειας στα ανατολικά σύνορα της Ευρώπης.

Όπως δήλωσε, «συναγερμοί αεροπορικών επιδρομών, οικογένειες σε καταφύγια, σχολεία που κλείνουν, διακοπές στις μεταφορές. Αυτή είναι η πραγματικότητα στα ανατολικά σύνορα της Ευρώπης το 2026». Και πρόσθεσε: «Σήμερα είναι εδώ. Αύριο θα είναι αλλού κατά μήκος των ανατολικών συνόρων».

Η ίδια προειδοποίησε ότι «αυτό είναι μια σκόπιμη στρατηγική της Ρωσίας που επιχειρεί να αποσταθεροποιήσει τις δημοκρατικές μας κοινωνίες», υπογραμμίζοντας πως η ΕΕ «πρέπει να είναι σαφής για το τι σημαίνει αυτό», καθώς «δεν πρόκειται για μεμονωμένα περιστατικά».

«Η Ευρώπη στέκεται σε πλήρη αλληλεγγύη και ενότητα με την Εσθονία, τη Λετονία και τη Λιθουανία, γιατί όταν οι Βαλτικές χώρες δοκιμάζονται, δοκιμάζεται συνολικά η Ευρώπη», σημείωσε.

Παράλληλα, η φον ντερ Λάιεν ανέφερε ότι η ΕΕ επενδύει περισσότερο στην ετοιμότητα και σε αναγκαία αμυντικά έργα.

Ενίσχυση της ανατολικής πτέρυγας του ΝΑΤΟ

Την ίδια ώρα, το πρακτορείο Ρόιτερς μεταδίδει ότι το ΝΑΤΟ προχωρά στην ενίσχυση της ανατολικής του πτέρυγας με νέα δομή που θα επιτρέπει ταχεία ανάπτυξη δυνάμεων στη Λετονία και την Εσθονία σε περίπτωση πολέμου με τη Ρωσία.

Σήμερα, οι δυνάμεις του ΝΑΤΟ στις τρεις Βαλτικές χώρες και στη βόρεια Πολωνία υπάγονται σε ενιαίο πολυεθνικό στρατηγείο στην πόλη Στσέτσιν της Πολωνίας.

Η νέα δομή αναδεικνύει τη στρατηγική σημασία της περιοχής μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Σύμφωνα με το Ρόιτερς, η δημιουργία δεύτερου στρατηγείου θα επιτρέψει στο ΝΑΤΟ να επιτυγχάνει «μαζική ταχεία ανάπτυξη δυνάμεων», όπως ανέφερε στρατιωτική πηγή, λαμβάνοντας υπόψη το περιορισμένο στρατηγικό «βάθος» και την ευαλωτότητα της περιοχής.

Όταν τεθεί σε πλήρη λειτουργία, ένα σώμα στρατού διοικεί συνήθως τρεις μεραρχίες ή περίπου 40.000 έως 60.000 στρατιώτες.

Σε καιρό ειρήνης λειτουργεί ως «σκελετός» διοίκησης, με πυροβολικό, αντιαεροπορική άμυνα και ιατρικές μονάδες ήδη εγκατεστημένες ώστε να επιτρέπεται ταχεία ανάπτυξη δυνάμεων.

Σύμφωνα με στρατιωτικές πηγές, η Γερμανία και η Ολλανδία, σε συντονισμό με το ΝΑΤΟ, έχουν συμφωνήσει να αναλάβει το Γερμανο-Ολλανδικό Σώμα Στρατού, με έδρα τη Γερμανία, την άμυνα της Λετονίας και της Εσθονίας.