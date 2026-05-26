Κάντε TO BHMA προτιμώμενη πηγή

Στο πένθος έχει βυθιστεί όλος ο ποδοσφαιρικός κόσμος, μετά τον θάνατο του Παρασκευά Άντζα. Η οικογένεια του 49χρονου πρώην ποδοσφαιριστή περνά πολύ δύσκολες ώρες και η μητέρα του αδυνατεί να συνειδητοποιήσει την απώλεια του παιδιού της, ειδικά μέσα σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα, εκφράζοντας τον βαθύ της πόνο.

Μιλώντας συγκλονισμένη, περιέγραψε τις δύσκολες στιγμές που πέρασε ο γιος της, τους τελευταίους επτά μήνες.

«Ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ. Είχε επτά μήνες που ήταν άρρωστος. Πάρα πολύ καλό παιδί ήταν», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας πως ο ίδιος είχε επιλέξει να απομακρυνθεί νωρίς από το ποδόσφαιρο, καθώς δεν άντεχε – όπως είπε – τις προσβολές και τις ύβρεις που ακούγονταν στα γήπεδα.

Η ίδια στάθηκε ιδιαίτερα στη στενή σχέση που είχε ο Παρασκευάς Άντζας με τον πατέρα του, λέγοντας πως του είχε τεράστια αδυναμία και τον αγαπούσε βαθιά.

«Μόνο ο ίδιος ήξερε πώς το άντεχε. Εγώ μόνο που πήγαινα και τον έβλεπα, ήταν χάλια, στεναχωριόμουν και έκλαιγα όλη την ώρα», είπε με σπασμένη φωνή, αδυνατώντας να διαχειριστεί την απώλεια.