Κάντε TO BHMA προτιμώμενη πηγή

Λάδι στη φωτιά συνεχίζει να ρίχνει με απειλές και καταγγελίες η ρωσική ηγεσία τόσο στο μέτωπο της Ουκρανίας, αλλά πλέον και της Βαλτικής, όπου εδώ και μερικές εβδομάδες πυκνώνουν τα περιστατικά που καταδεικνύουν «διάχυση» της έντασης.

Χωρίς τέλος οι απειλές της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας και της Ευρώπης

Καθώς Ευρωπαϊκή Ένωση και ΝΑΤΟ επιδεικνύουν διάθεση αποτροπής, η ρητορική της ρωσικής πολιτικής ηγεσίας κλιμακώνεται, με τον πρόεδρο της ρωσικής Κρατικής Δούμα, Βιτσισλάβ Βολοντίν να προειδοποιεί ότι η Ρωσία ενδέχεται να απαντήσει με «όπλα μαζικής καταστροφής» σε περίπτωση που συνεχιστούν επιθέσεις κατά αμάχων εντός ρωσικού εδάφους.

Όπως ανέφερε, «όλα αυτά θα μπορούσαν να μας οδηγήσουν να χρησιμοποιήσουμε ένα όπλο που δεν αφήνει κανένα ίχνος πίσω του», καλώντας ταυτόχρονα σε αποκλιμάκωση για να αποφευχθεί ένα τέτοιο ενδεχόμενο.

Η δήλωση αυτή αφορά στον απόηχο μιας επίθεσης με μη επανδρωμένο αεροσκάφος σε φοιτητική εστία στη Σταρομπίλσκ, στην κατεχόμενη περιοχή του Λουχάνσκ, όπου οι αρχές που έχουν εγκατασταθεί από τη Μόσχα κάνουν λόγο για 21 νεκρούς αμάχους, ρίχνοντας την ευθύνη στο Κίεβο.

Το περιστατικό αυτό, οδήγησε τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν να δώσει εντολή για αντίποινα και εν συνεχεία να σημειωθούν μαζικές επιθέσεις στο Κίεβο ακόμα και με τους νέους υπερηχητικούς πυραύλους μέσου βεληνεκούς τύπου «Ορέσνικ».

Το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών έχει ξεκαθαρίσει ότι σχεδιάζει νέες επιθέσεις, τις οποίες χαρακτηρίζει ως αντίδραση στον θάνατο αμάχων στο Λουχάνσκ, ζητώντας από τους δυτικούς πολίτες και διπλωμάτες να εγκαταλείψουν άμεσα την ουκρανική πρωτεύουσα.

Διπλωμάτες για ξόδεμα έχει η ΕΕ σύμφωνα με τον Μεντβέντεφ

Για το θέμα υπήρξε τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ του υπουργού Εξωτερικών της Ρωσίας Σεργκέι Λαβρόφ φέρεται να ενημέρωσε τον Αμερικανό ομόλογό του Μάρκο Ρούμπιο, ενώ από την πλευρά του ο πρώην πρόεδρος της Ρωσίας και νυν αναπληρωτής επικεφαλής του ρωσικού Συμβουλίου Ασφαλείας, Ντμίτρι Μεντβέντεφ, προχώρησε σε αιχμηρή ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ, σχολιάζοντας την παρουσία ευρωπαϊκών διπλωματών στο Κίεβο και την άρνηση των κυβερνήσεων να τους αποσύρουν. Με σαρκαστικό ύφος ανέφερε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση «φαίνεται πως έχει διπλωμάτες να ξοδέψει και θέλει να κάνει περικοπές στο προσωπικό της».

Με αφορμή τα παραπάνω, ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών Αντόνιο Γκουτέρες δήλωσε «βαθύτατα ανήσυχος» για τις εξαγγελίες της Ρωσίας ότι σχεδιάζει ευρείας κλίμακας επιθέσεις στο Κίεβο εναντίον κέντρων λήψης αποφάσεων και εγκαταστάσεων που συνδέονται με τις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις.

Να πέσουν οι τόνοι ζήτησε ο Γκουτέρες

Ο Γκουτέρες εξέφρασε την ανησυχία του στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για τα σχεδιαζόμενα πλήγματα που προανήγγειλε η ρωσική ηγεσία, την επομένη μιας από τις σφοδρότερες πυραυλικές επιθέσεις στο Κίεβο από την έναρξη του πολέμου, ενώ παράλληλα καταδίκασε την επίθεση στις φοιτητικές εγκαταστάσεις στο Λουχάνσκ. Όπως τόνισε: «Τώρα, περισσότερο από ποτέ, είναι επιτακτική ανάγκη να αποφευχθεί κλιμάκωση μιας σύγκρουσης με καταστροφικές συνέπειες ήδη για τους αμάχους».

Προσπάθεια δολιοφθοράς στη Βαλτική με νάρκες καταγγέλλει η Μόσχα

Την ίδια ώρα πάντως που η Ρωσία συνεχίζει να απειλεί και να ανεβάζει την ένταση κυρίως με τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις για την Ουκρανία, προχωράει σε κινήσεις και στην Βαλτική, όπου η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Ασφαλείας (FSB), υποστηρίζει ότι εντόπισε αγκιστρωτές νάρκες τύπου «πεταλίδας» με εκρηκτική γόμωση περίπου 7 κιλών η καθεμία στο πλοίο μεταφοράς ρωσικού LNG «Arrhenius», το οποίο φέρει σημαία Λιβερίας.

Σύμφωνα με τις σχετικές ανακοινώσεις, οι μηχανισμοί εντοπίστηκαν από δύτες στο ρωσικό λιμάνι Ουστ-Λούγκα στη Βαλτική Θάλασσα και ήταν τοποθετημένοι κοντά στο μηχανοστάσιο. Οι ρωσικές υπηρεσίες ασφαλείας ανέφεραν ότι οι εκρηκτικοί μηχανισμοί απενεργοποιήθηκαν, χωρίς να υπάρξουν περαιτέρω ζημιές.

Η Μόσχα υποστηρίζει ότι οι νάρκες είναι «κατασκευασμένες από χώρα του ΝΑΤΟ» και ισχυρίζεται ότι είχαν τοποθετηθεί στο πλοίο ενώ αυτό βρισκόταν αγκυροβολημένο ανοιχτά της Αμβέρσας στο Βέλγιο. Το πλοίο, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, είχε φτάσει στο ρωσικό λιμάνι στις 20 Μαΐου, προερχόμενο από την Αμβέρσα και με τελικό προορισμό τη Σαμψούντα της Τουρκίας.