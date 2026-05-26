Καθώς η μετεωρολογική υπηρεσία της Γαλλίας Météo-France προειδοποιεί ότι η ζέστη στην χώρα θα μπορούσε να φθάσει κατά τόπους σε ασυνήθιστες θερμοκρασίες «38 βαθμών ή και 39 βαθμών Κελσίου» τις επόμενες ημέρες, κατά τη διάρκεια αυτού του «σπάνιου, ιστορικού και πρωτόγνωρου» επεισοδίου πρώιμου καύσωνα, οι Αρχές υποστηρίζουν ότι τουλάχιστον επτά άνθρωποι έχουν χάσει την ζωή τους από περιστατικά που σχετίζονται με την κατάσταση.

Συνεχίζεται ο καύσωνας και τις επόμενες ημέρες

«Την Πέμπτη, θα δούμε μια μικρή μετατόπιση των πολύ υψηλών θερμοκρασιών προς το νότιο και το ανατολικό τμήμα. Θα μπορούσαμε να δούμε κατά τόπους 38 βαθμούς Κελσίου, ή και 39 βαθμούς Κελσίου σε ορισμένες περιοχές» (…), κάτι που θα ήταν «εντελώς πρωτόγνωρο», δήλωσε ο Αντριάν Βαρνάν, μετεωρολόγος της Météo-France.

Ο υδράργυρος εκτοξεύτηκε το περασμένο Σαββατοκύριακο λόγω της παρουσίας στη Γαλλία και σε ολόκληρη τη δυτική Ευρώπη ενός «θερμικού θόλου», μιας ζώνης υψηλής πίεσης που παγιδεύει τον ζεστό αέρα από τη Βόρεια Αφρική.

Επιπλέον μέτρα ζητά από τις τοπικές Αρχές η κυβέρνηση

Σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε η υφυπουργός Ενέργειας Μοντ Μπρεζόν πέντε από τους νεκρούς, έχασαν την ζωή τους όταν πνίγηκαν σε διαφορετικά περιστατικά καθώς κολυμπούσαν σε λίμνες, ποτάμια και παραλίες. Με αφορμή των καύσωνα και τα περιστατικά αυτά, η κυβέρνηση έδωσε εντολή στις τοπικές Αρχές να λάβουν μέτρα για την προστασία όσων συμμετέχουν σε αθλητικές εκδηλώσεις. Σημειώνεται ότι βρίσκεται σε εξέλιξη στο Παρίσι το Roland- Garros.

Νέο ρεκόρ θερμοκρασίας στην Βρετανία

Την ίδια στην Μεγάλη Βρετανία καταρρίφθηκε το ιστορικό ρεκόρ θερμοκρασίας σε όλη την χώρα για τον μήνα Μάιο. Σύμφωνα με την εθνική μετεωρολογική υπηρεσία, στο Λονδίνο καταγράφηκαν 35 βαθμοί Κελσίου και έτσι σπάει εκ νέου το προηγούμενο ρεκόρ που είχε συμπληρωθεί μερικές ώρες πριν στο Kew Gardens όπου ο υδράργυρος έδειξε 34,8 βαθμούς Κελσίου. Η συγκεκριμένη περιοχή κατείχε μέχρι πρότινος τα σχετικά ρεκόρ, καθώς το 1922 είχε καταγραφεί θερμοκρασία 32,8°C και η ίδια θερμοκρασία είχε ξανακατγραφεί το 1944.