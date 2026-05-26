«Θέλει να γυρίσει την Ελλάδα πολλές δεκαετίες πίσω», αναφέρει μεταξύ άλλων η πρώτη αντίδραση της κυβέρνησης για το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, με το όνομα «ΕΛ.Α.Σ», «Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη».

Ειδικότερα, όπως σημειώνουν κυβερνητικές πηγές: «Τόση επικοινωνία και διαφήμιση για να εμφανισθεί ξανά ο κ. Τσίπρας το ίδιο αμετανόητος και απαράλλαχτος, θυμίζοντας τους λόγους που τον καταψήφισαν οι πολίτες».

Επιπλέον, τονίζεται ότι «η κοινωνία ζητάει να πάμε ακόμα πιο γρήγορα μπροστά και ο κ. Τσίπρας, από την ονομασία του κόμματός του μέχρι τις «ακάλυπτες» υποσχέσεις και τον τοξικό του λόγο, θέλει να γυρίσει την Ελλάδα πολλές δεκαετίες πίσω».